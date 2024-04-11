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Тяжелораненый 17-летний мариуполь прошел курс восстановления от Фонда Ахметова

Тяжелораненый 17-летний мариуполец прошел курс восстановления от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Весной 2022 года Александр, которому тогда было 15, попал под вражеский обстрел в Мариуполе. Получил очень тяжелые ранения, в частности позвоночника и легких, парализован в нижней части тела. Его удалось вывезти из Донецка после начала лечения, далее последовали Грузия, Германия, возвращение в Украину.

Недавно 17-летний ребенок прошел курс физической и психологической реабилитации, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

"Очень благодарен фонду за помощь в реабилитации, это сейчас очень нужно. Есть результат физиотерапии, я качаю руки, спину, дельту, а на эрготерапии я балансирую сидя. Это для того чтобы вернулась самостоятельность", - делится Александр.

Курс восстановления приносит не только точечные результаты, но и улучшает общее состояние парня, оказывает положительное влияние на психику.

"Когда Александр приехал, он был довольно разбит эмоционально. Но его психоэмоциональное состояние быстро стабилизировалось, сон улучшился", - рассказывает Любовь Шейгец, врач физической и реабилитационной медицины.

По словам медиков, основная задача реабилитационной программы Александра – это максимальное восстановление утраченных функций и профилактика всех возможных осложнений травмы.

"Надо вернуть его к социальной активности: обучению, хобби, досугу и в дальнейшем к выбору профессии", – говорит Олег Масный, главный реабилитолог.

Врачи объясняют: Александр ясно понимает последствия своей травмы и осознает, что впереди долгий путь и большая работа. Сейчас значительный прогресс: парень справляется с задачами, ставится положительно и с оптимизмом смотрит в будущее.

В рамках программы фонд оказывает помощь детям, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года фонд оказал помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

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