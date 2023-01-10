"Трудно было быть овощем": беременная снайперша Жанна Д'Арк попала в больницу

Что случилось

Беременная защитница рассказала, что сейчас находится под наблюдением врачей. За последний месяц, по словам Евгении, она уже дважды переболела гриппом.

"С праздниками вас мои родные! Коротко о моем отсутствии. Через месяц я дважды переболела гриппом и после последнего я немного плохо себя чувствовала… Теперь я нахожусь под полным наблюдением", - написала Эмеральд.

Евгения Эмеральд попала в больницу (instagram.com/emerald.evgeniya)

Также она призналась, что очень расстраивается из-за того, что из-за плохого самочувствия не смогла поздравить всех с новогодними праздниками, а также пропустила много встреч.

"Откровенно, последний месяц оказался очень сложным для меня (не передать словами, как трудно было все это время быть овощем). Сразу хочу извиниться за то, что не была на связи, не отвечала и приходилось отменять все встречи", - написала снайпер.

Кроме того, она обратилась к своим хейтерам, критикующим ее из-за освещения беременности в соцсетях.

"Ответ "диванчикам" - да, я обязательно буду снимать роды и все эмоции обязательно покажу! Потому что рождение новой жизни - это прекрасно", - добавила Евгения.

Евгения Эмеральд с мужем (instagram.com/emerald.evgeniya)