Более тяжелые симптомы и прогнозы: почему женщины и мужчины по-разному переносят инсульт
Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, вследствие которого возникает повреждение части головного мозга. Обычно он является осложнением гипертонической болезни, однако у женщин и мужчин проявляется по-разному. Ученые изучили это утверждение и нашли ему причину.
Об этом говорится в статье KoreaBiomed.
Почему женщины и мужчины по-разному переносят инсульт
Корейская исследовательская группа проанализировала изображения МРТ и клинические данные 6464 пациентов, госпитализированных по поводу инсульта в период с мая 2011 года по январь 2013 года.
В результате оказалось, что симптомы проявления инсульта были более тяжелыми у женщин из-за биологических различий в области цереброваскулярного стеноза и месте инсульта.
Пациентки имели более высокую степень тяжести инсульта, на 3,5% выше вероятность почувствовать ухудшение в течение трех недель и на 4,5% более высокие риски получить неблагоприятный функциональный результат в течение трех месяцев.
Согласно исследованию, биологическая разница была более выражена у людей в возрасте 50 лет и старше. Это объяснялось тем, что частота стеноза средней мозговой артерии и инфаркта мозга, повреждающего двигательные нервы, примерно на 5% чаще встречается у пациентов женского пола.
Таким образом, исследование демонстрирует, что женщины, перенесшие инсульт, имеют более серьезные симптомы и прогнозы. Результаты натолкнули ученых на мысль, что для женщин требуется менее агрессивное лечение инсультов.
Как распознать инсульт на ранних стадиях
Предупредительные признаки инсульта, возникающие внезапно:
- Онемение или слабость лица, руки или ноги, чаще с одной стороны тела
- Проблема с пониманием языка или речью, путаница в словах, предложениях и т. п.
- Проблема со зрением
- Проблемы с ходьбой, головокружение, потеря равновесия или координации
- Сильная головная боль без причин
Инфографика: ifnmu.edu.ua
Если вы наблюдаете внезапное наличие одного или нескольких признаков, сразу обращайтесь к врачу или вызывайте скорую.
Как профилактировать инсульт
- Проверяйте уровень холестерина не реже 1 раза в 5 лет.
- Контролируйте артериальное давление.
- Лечите диабет и регулярно проверяйте уровень сахара в крови.
- Лечите сердечные заболевания и обследуйте сердце.
- Выбирайте здоровую пищу.
- Будьте физически активны.
- Откажитесь от курения.
- Откажитесь от алкоголя.
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