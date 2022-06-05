Вацко у прямому ефірі сказав усе, що думає про росіян. І з ним не можна не погодитись

Вацко за словом до кишені не поліз, і гранично ясно, спокійним голосом озвучив своє ставлення до російських окупантів. І з ним складно не погодитися.

"Горіть у пеклі, ср*ні орки! Просто горите в пеклі, тварюки! Бажаю вам залишитися без футболу назавжди до кінця ваших днів! Виродки!", - так прозвучала адекватна реакція Вацка.

Відео: коментатор матчу Україна - Уельс Віктор Вацко відреагував на російську кібератаку на сервіс Інтернет-телебачення OLL.TV 5 червня

Також коментатор висловився і про підсумки сьогоднішньої гри наших футболістів зі збірною Уельсу, що закінчилася не на користь "жовто-синіх".

"Коли ти перебуваєш за крок до мети, поразки перетворюються на найбільш гіркі і болючі. Але я хочу щиро подякувати всім і кожному у цій команді. За їх характер, за їх бажання, за їх старання, їх небайдужість. Єдине, чого нам не вистачило у Кардіффі - малесенької посмішки фортуни, без якої у спорті - ніяк ...

Я пишаюся цією командою! Я пишаюся такими співвітчизниками! Перемоги у футболі обов’язково прийдуть! Як прийде і перемога над лаптєголовими орками. Слава Україні!!!" - написав Вацко у своєму Instagram.