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Вацко у прямому ефірі сказав усе, що думає про росіян. І з ним не можна не погодитись

Фото: Віктор Вацко висловився про російських загарбників (instagram.com/v.vatsko)
Автор: Володимир Костирін

На російську кібератаку платформи OLL.TV під час матчу плей-офф Україна - Уельс кваліфікації до ЧС-2022, коли замість гри глядачам раптом стали показувати "новини" окупантів, різко відреагував знаменитий коментатор Віктор Вацко.

Багаторічний голос "футбольної України" відверто висловив своє ставлення до загарбників у прямому ефірі, коментуючи матч.

Вацко за словом до кишені не поліз, і гранично ясно, спокійним голосом озвучив своє ставлення до російських окупантів. І з ним складно не погодитися.

"Горіть у пеклі, ср*ні орки! Просто горите в пеклі, тварюки! Бажаю вам залишитися без футболу назавжди до кінця ваших днів! Виродки!", - так прозвучала адекватна реакція Вацка.

Відео: коментатор матчу Україна - Уельс Віктор Вацко відреагував на російську кібератаку на сервіс Інтернет-телебачення OLL.TV 5 червня

Також коментатор висловився і про підсумки сьогоднішньої гри наших футболістів зі збірною Уельсу, що закінчилася не на користь "жовто-синіх".

"Коли ти перебуваєш за крок до мети, поразки перетворюються на найбільш гіркі і болючі. Але я хочу щиро подякувати всім і кожному у цій команді. За їх характер, за їх бажання, за їх старання, їх небайдужість. Єдине, чого нам не вистачило у Кардіффі - малесенької посмішки фортуни, без якої у спорті - ніяк ...

Я пишаюся цією командою! Я пишаюся такими співвітчизниками! Перемоги у футболі обов’язково прийдуть! Як прийде і перемога над лаптєголовими орками. Слава Україні!!!" - написав Вацко у своєму Instagram.

Як повідомлялося, 5 червня збірна України не пробилася на ЧС-2022, мінімально поступившись Уельсу в Кардіффі (0:1).

Нагадаємо також, нещодавно президент ФК "Інгульець" Олександр Поворознюк, коментуючи матч "Реал" - "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів, виголосив аж 136 матів, хоча перед початком гри заявив, що цього не робитиме.

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