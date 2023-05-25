Ваша пенсия может быть больше: юристы назвали пять ошибок при начислении выплат

У многих украинцев размер пенсии совсем небольшой. И казалось бы - стажа достаточно, зарплата была хорошая, а выплаты на пенсии при этом маленькие. Оказывается, есть несколько распространенных причин, почему у пенсионера может быть пенсия значительно ниже той, которая ему полагается.
Юристы назвали пять самых распространенных причин небольшой пенсии. Об говорится в сюжете "Мережа права".
При расчете пенсии учитывался неправильный размер средней заработной платы по Украине. Обычно это касается пенсионеров, которые осуществили переход с одного вида пенсии на другой.
Выплаты начисляют исходя из заработной платы за последние три года, которые были до наступления пенсии по возрасту. Но по умолчанию Пенсионный фонд часто берет данные за 2014-2016 годы. Поэтому нужно внимательно проверять данные, которые берет ПФУ.
Когда происходит начисление вашей средней заработной платы, законом разрешено высчитать из этой суммы до 10% от периода, когда вы получали самую маленькую зарплату.
А это значит, что пенсия должна быть значительно выше. Но в Пенсионном фонде этого не делают. Нужно настаивать на том, чтобы учитывалась норма в 10% - и тогда ваша пенсия увеличится на 10%.
Из-за такой ошибки вы не только теряете часть своей пенсии, но и возможность выйти на пенсию раньше. Такие ситуации возникают, когда работодатель делал какие-то исправления в вашей трудовой книжке.
Такая ситуация возникает, когда отсутствует документальное подтверждение части стажа. И его, соответственно, неправильно подсчитывают. Чаще всего подтвердить свой стаж сложно людям, которые работали частными предпринимателями.
Пенсия была насчитана по Закону, который к вам не имеет никакого отношения. Такая ситуация возникает, когда при начислении пенсии не учитывают разные факторы.
Например, пенсионеру с удостоверением пострадавшего в результате катастрофы на ЧАЭС, насчитывают пенсию по Закону об обязательном зачислении пенсионных выплат. А должны были по Закону о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.
Кстати, ранее мы писали о том, кто из украинских пенсионеров получит доплаты по 300 гривен.
А еще рассказывали о том, что нужно делать, если вам задерживают пенсию.