"Ваш сын неадекватный": Слава Демин рассказал, как учительница унизила его сына в школе
Блогер и радиоведущий Слава Демин рассказал о конфликте с учительницей своего сына. Педагог назвала ребенка неадекватным и обвинила Демина в том, что ребенок не учит его предмет.
Историей ведущий поделился на своей странице в Facebook.
Детали конфликта Славы Демина с учительницей сына
Ведущий поделился с поклонниками историей, как учительница назвала его сына неадекватным. Это произошло во время телефонного разговора.
"Ваш сын неадекватен и не учит мой предмет" - сказала мне одна учительница по телефону. На что я ответил: "Вы не врач и не имеете права ставить диагнозы. Значит, вы его не заинтересовали так, чтобы он захотел учить ваш предмет", - рассказывает диалог Демин.
Он возмутился тем, что часто учителя перекладывают ответственность за свою работу на родителей. По его словам, задача педагога - сделать все, чтобы ребенок увлекся определенным предметом.
"И фраза "У меня таких 25 детей! Как я могу всем уделить внимание?" для меня не аргумент. Я всегда буду на стороне сына в этом вопросе. Ибо есть учителя, которые могут найти подход к каждому ребенку и их уроки обожают, а есть самовлюбленные лица, которые считают, что их слово - закон", - объясняет свою позицию блогер.
Слава Демин с сыном (фото: facebook.com/slavademin)
Как отреагировали его читатели
Стоит отметить, что не всем поклонникам Славы Демина пришлись по вкусу его убеждения.
- А сам батько пробував працювати з дітьми?
- Навчання дітей - це спільний процес вчителів і дітей.
- Що ви там підтримуєте? Ви бачили зп вчителів? Ще дивно що хтось викладає.
- Читаючи подібні дописи, є таке відчуття, що вчитель це клоун, який має не вчити, а зацікавлювати кожного.
Чем именно завершился конфликт, он не рассказал, но дал начало настоящей дискуссии. Однако большинство комментаторов все же приняли сторону Демина.
Раньше мы рассказывали, как учительница в Киевской области заставляла детей изучать повесть о Москве.
Мы также сообщали о преподавательнице в университете, которая отправляла студентов на фронт по просьбе говорить по-украински.