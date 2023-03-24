"Ваш сын неадекватный": Слава Демин рассказал, как учительница унизила его сына в школе

Блогер и радиоведущий Слава Демин рассказал о конфликте с учительницей своего сына. Педагог назвала ребенка неадекватным и обвинила Демина в том, что ребенок не учит его предмет.

Детали конфликта Славы Демина с учительницей сына

Ведущий поделился с поклонниками историей, как учительница назвала его сына неадекватным. Это произошло во время телефонного разговора.

"Ваш сын неадекватен и не учит мой предмет" - сказала мне одна учительница по телефону. На что я ответил: "Вы не врач и не имеете права ставить диагнозы. Значит, вы его не заинтересовали так, чтобы он захотел учить ваш предмет", - рассказывает диалог Демин.

Он возмутился тем, что часто учителя перекладывают ответственность за свою работу на родителей. По его словам, задача педагога - сделать все, чтобы ребенок увлекся определенным предметом.

"И фраза "У меня таких 25 детей! Как я могу всем уделить внимание?" для меня не аргумент. Я всегда буду на стороне сына в этом вопросе. Ибо есть учителя, которые могут найти подход к каждому ребенку и их уроки обожают, а есть самовлюбленные лица, которые считают, что их слово - закон", - объясняет свою позицию блогер.

Слава Демин с сыном (фото: facebook.com/slavademin)

Как отреагировали его читатели

Стоит отметить, что не всем поклонникам Славы Демина пришлись по вкусу его убеждения.

А сам батько пробував працювати з дітьми?

Навчання дітей - це спільний процес вчителів і дітей.

Що ви там підтримуєте? Ви бачили зп вчителів? Ще дивно що хтось викладає.

Читаючи подібні дописи, є таке відчуття, що вчитель це клоун, який має не вчити, а зацікавлювати кожного.

Чем именно завершился конфликт, он не рассказал, но дал начало настоящей дискуссии. Однако большинство комментаторов все же приняли сторону Демина.