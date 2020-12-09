Варив самогон прямо в школі: під Черкасами батьки повстали проти директора

У селі Лип'янка Черкаської області батьки школярів влаштували справжній бунт проти директора, якого нещодавно відновили на посаді. Річ у тому, що керівник близько 10 років тримав у страху весь навчальний заклад: знущався над школярами, варив самогон, випасав худобу на території, влаштував склад в будівлі.

Як повідомляє "Сьогодні", рік тому директора звільнили, але він поновився через суд. Батьки дітей не хочуть допустити повернення чоловіка в навчальний заклад. Вони бояться за своїх чад.

Місцеві жителі розповідають про "звірства", які допускав у школі директор.

"Хлопчиків, коли порушать правила, – він бере ключі і б'є по ширінці. Щоб ти правильно поводився. І це багато хлопців", – розповіла мешканка Лип'янки Галина Вакуленко.

Рік тому одна з учениць зняла в школі самогонний апарат і величезні пачки соломи. У своїй пояснювальній записці голові громади директор розповів, що самогоноваріння – виробнича необхідність, а його солома просто тимчасово зберігалася в школі.

"Він там і горілку варив, і кашу, солому. Худобу пас у дворі. Школа – це була казарма", – розповів інший місцевий житель Іван Павленко.

Рік тому голова громади звільнив директора, але той домігся свого відновлення через суд. Сам він запевняє, що все розказане - це брехня, а матеріали справи - сфабриковані.

"Були сфабриковані певні матеріали. Рішення про моє звільнення навіть було прийнято незаконно – в період моєї тимчасової непрацездатності", – коментує директор Лип'янської загальноосвітньої школи Микола Гнатик.

Батьки школярів із села просто у нестямі від люті і погрожують забрати дітей із цього навчального закладу, якщо скандальний директор залишиться керувати школою.

Як ми розповідали раніше, в ліцеї під рівним педагог жорстко карав школярів, але вони за нього заступилися.