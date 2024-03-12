Вареники украинские, а блины - российские? Вот что на самом деле готовили наши предки на Масленицу

Что нужно знать о Масленице

"В последние годы чем ближе приближаемся к традиционным праздникам, тем активнее звучат категоричные возгласы "Это не наше" в соцсетях и СМИ. Во время войны нет ничего удивительного в желании отмежеваться от российской культуры на всех уровнях. Но не спешите отказываться от блинов", - говорит Брайченко.

Она добавляет, что в народе этот праздник имеет разные названия - Масленица, Сырница, Пущение, Запусти, Сырная неделя, Сыропуст, Кривая неделя.

"Это последняя неделя перед Великим постом. В это время люди уже отказывались от мяса, вместо этого наедались разнообразных блюд из молочных продуктов. Хотя первоначально речь шла не столько о подготовке к посту, сколько о праздновании границы между зимой, когда природа символически умирала, и весной, когда она перерождалась и давала новую жизнь", - говорит исследовательница.

В течение недели на Масленицу много праздновали, танцевали и устраивали забавы. Это своеобразный карнавальный период, который разграничивает разные периоды и призван способствовать урожаям, отогнать все плохие силы, чтобы весна способствовала началу сельскохозяйственных работ, скот был здоровым и плодотворным.

Что на самом деле готовили на Масленицу

"Многие источники указывают, что в украинских регионах действительно преобладали вареники с сыром, которые обязательно подавали со сметаной и перемазывали сливочным маслом. И говорили "Вареники-хваленики все хвалят, а не все едят", - рассказывает исследовательница.

Кроме вареников готовили и другие блюда:

"бабка" с лапшой

ряженка и "калатуша" - уха из грибов и рыбы

вареники с соленым сыром и картофелем

пончики и пироги с сыром

рыхлые пшеничные, гречневые или пшенные блины

"В Донецкой области готовили фальшивые вареники. На них гадали на будущее, или просто шутили над гостями: вместо начинки в вареник клали землю, пепел, сою, монеты, соль или сахар", - говорит ученая.

Готовили ли украинцы блины

"Да, украинцы пекли блины, но это были преимущественно гречнево-пшеничные, пшеничные, пшенные блины, которые подавали к "калатеше" или спаренного молока", - объясняет Брайченко.

С XIX века в помещичьих имениях напекали и тонких блинов, которые смазывали сыром, закручивали в трубочки, заливали сметаной и запекали.

Другие характерные блюда этого праздника: