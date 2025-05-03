Варди оригинально остановил матч, потому что судья "получил" по голове: эпичный момент на видео

Так, рефери Дэвид Уэбб дебютировал в Премьер-лиге на стадионе "Кинг Пауэр". Но он судил лишь 22 минуты матча "Лестер Сити" и "Саутгемптона", ведь внезапно получил травму головы.

Все произошло буквально за секунду. Форвард "Лестера" Джордан Айю бежал мимо Уэбба и случайно его ударил. После этого рефери упал на газон и держался руками за голову.

Игроки мгновенно забыли о матче и побежали к судье. Но особенно отличился Варди. Он подбежал к рефери и взял его за руку, в которой тот держал свисток.

Далее футболист свистнул, чтобы остановить матч. При этом Уэбб не отпускал свисток, поэтому Варди буквально тянул его руку на себя.

Забавный момент попал в трансляцию, поэтому впоследствии начал "вируситься" в сети. Фаны активно репостят видео и шутят над эпичным поступком Варди.

Также уже известно, что произошло дальше. Рефери хотели выносить с поля, но он сумел встать и самостоятельно покинуть матч. Вынужденный перерыв длился почти 12 минут, после чего вместо травмированного судьи на поле вышел арбитр Сэм Баррот.

Самого же Уэбба осмотрели медики. Они признали, что его жизни ничего не угрожает. Впрочем, из-за травмы он был дезориентирован.