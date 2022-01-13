Вантовий міст у Запоріжжі змінився до невпізнання всього за ніч: у мережі показали відео

"І вдень, і вночі мостобудівники влаштовували тимчасове дорожнє покриття на вантовому мосту, аби прискорити відкриття руху та розвантаження Хортиці від заторів", - йдеться у повідомленні.

Як раніше зазначили в облавтодорі, після настання теплої та сухої погоди тимчасовий асфальт замінять на гусасфальт, попередньо обробивши плиту проїзду гідроізоляційним шаром.

Міст під навантаженням асфальту вже перевіряють геодезисти. Паралельно продовжуються роботи з монтажу декоративного архітектурного освітлення.

Вантовий міст через Дніпро - частина інженерного ансамблю Запорізьких мостів, які зводять у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". До складу нової магістралі протяжність 9,1 км увійдуть шість розв’язок, 26 штучних споруд та чотири позакласних мости.