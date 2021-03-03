Вакцинуйтеся або готуйте гроші на лікування: мер Миколаєва звернувся до українців

Люди, які відмовляються від щеплення від коронавірусу, потім будуть лікуватися своїм коштом і викладати за це від 5 до 10 тисяч гривень.

Таку думку озвучив мер Миколаєва Олександр Сенкевич у своєму відео зверненні до українців на своїй Facebook-сторінці.

Також Сенкевич заявив, що зробить щеплення індійською вакциною Covishield, як тільки це буде можливим. За його словами, ця вакцина абсолютно безпечна та ефективна.

Мер Миколаєва зазначив, що зараз всіх пацієнтів лікують за бюджетні гроші, але незабаром такий стан речей може змінитися.

"Мені здається, що ті, хто відмовиться від щеплення, будуть лікуватися за свої гроші. А це 5 - 10 гривень в день. Так що або вакцинуйтеся, або готуйте гроші на лікування, - заявив Сенкевич.

Мер Миколаєва радить прямо зараз записатися в електронну чергу і незабаром отримати свою щеплення.

Posted by Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва on Tuesday, March 2, 2021

В коментарях українці написали, що примушувати до вакцинації - це незаконно.