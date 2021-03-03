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Вакцинируйтесь или готовьте деньги на лечение: мэр Николаева обратился к украинцам

Новина українською → Среда 03 марта 2021 10:58
Вакцинируйтесь или готовьте деньги на лечение: мэр Николаева обратился к украинцам Вакцинация от коронавируса (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Люди, которые отказываются от прививки от коронавируса, потом будут лечиться за свой счет и выкладывать за это от 5 до 10 тысяч гривен.

Такое мнение озвучил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем видеобращении к украинцам на своей Facebook-странице.

Также Сенкевич заявил, что сделает прививку индийской вакциной Covishield, как только это будет возможным. По его словам, эта вакцина абсолютно безопасная и эффективная.

Мэр Николаева отметил, что сейчас всех пациентов лечат за бюджетные деньги, но вскоре такое положение вещей может измениться.

"Мне кажется, что те, кто откажется от прививки, будут лечиться за свои деньги. А это 5 - 10 гривен в день. Так что или вакцинируйтесь, или готовьте деньги на лечение, - заявил Сенкевич.

Мэр Николаева советует прямо сейчас записаться в электронную очередь и вскоре получить свою прививку.

В комментариях украинцы написали, что принуждать к вакцинации - это незаконно.

  • А вообще мэр Николаева не понимает, что это не его право - лишать людей медицинской помощи? Право, которое зафиксировано в Конституции Украины?
  • Дяденька, а вы в курсе, что заставлять людей лечиться от ковида за свой счет незаконно?
  • Товарищ мэр чуть забыл - что несмотря на то, что все уже забили, по закону медицина у нас бесплатная.

Как мы писали ранее, Зеленский сделал прививку от COVID-19 и показал видео.

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