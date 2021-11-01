Вакцинувався першою дозою - і захворів на COVID: коли щеплюватися вдруге і чи потрібно робити це взагалі

В Україні є випадки, коли людина вакцинувалася першою дозою вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca чи CoronaVac, але захворіла на коронавірус. Тоді виникає питання: коли робити другу дозу щеплення і чи потрібно це робити взагалі?

Відповідь на це питання, яке турбує багатьох сьогодні, лікарі озвучили у коментарі Styler.

Чи потрібно вакцинуватися вдруге, якщо захворів після першого щеплення?

Дехто думає, що якщо перехворів на коронавірус, то набутий імунітет дозволяє не вакцинуватися від COVID-19. Але це зовсім не так. Точніше - не зовсім так.

Лікарі стверджують: вакцинуватися потрібно. У багатьох джерелах йде мова про те, що робити щеплення варто через шість місяців після перенесеної хвороби (або ж ревакцинуватися після повного курсу вакцинації через той же проміжок часу).

Але якщо ви зробите щеплення раніше, ніж через пів року після перенесеного COVID, то гірше від цього не буде: жодних ускладнень не спостерігатиметься, так само як не погіршиться імунітет. Радше навпаки.

"Не варто чекати шість місяців. Достатньо одного місяця. Більше того, вакцинація після хвороби, на думку частини дослідників, дає можливість створення так званого "суперімунітету", - пояснює генетик відділу молекулярно-біологічних досліджень клініки Eurolab Євген Леонов.

У той же час доцент кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Юрій Сухов уточнює, що у даному питанні "можлива індивідуальна оцінка ступеня напруженості специфічного захисного імунітету".

"Наприклад, для жінок, які планують вагітність", - коментує експерт.

Однак що робити у випадку, коли вакцинувався першою дозою і захворів? Чи потрібно робити другу дозу після одужання? Відповідь - "так".

Відкиньте сумніви і не слухайте тих, хто говорить, що "надмірна кількість антитіл негативно впливає на здоров'я".

"Другу дозу варто робити приблизно через місяць після одужання. Це сприятиме активному напрацюванню антитіл", - каже Леонов.

Так само говорить і лікар-інфекціоніст клініки "Добробут" Станіслава Рикова.

"У випадку захворювання на коронавірусну інфекцію при неповному курсі вакцинації проти неї (введено лише першу дозу вакцини), продовжувати курс вакцинації можна через 28 днів від появи симптомів або від отримання позитивного результату ПЛР-тесту на COVID-19", - коментує лікар.

Слід додати, що якщо у час, коли потрібно вводити другу дозу щеплення, людина потрапила в лікарню або СІЗО, то вона може бути вакцинована там, за умови, що немає протипоказань та вакцинація проводиться тією ж вакциною, що й перша доза.

Вакцинуватися можна через місяць після перенесеного COVID-19 (фото: РБК-Україна)

У які терміни потрібно робити другу дозу вакцини?

Для тих людей, які вакцинувалися вперше (незалежно від того, перенесли вони хворобу, чи ні), щеплення другою дозою вакцини бажано робити у визначені терміни:

Pfizer - 21-28 днів

Moderna - 28 днів

CoronaVac - 28 днів

AstraZeneca - 12 тижнів

Але друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку.

При цьому МОЗ рекомендує вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку крайньої потреби.

Вакцинація і вагітність

Лікарі у всьому світі вже втомилися пояснювати: антиковідні вакцини не містять живого мікроорганізму і не мають негативного впливу на перебіг вагітності.

Зате є наявні докази, що вагітні жінки можуть важче переносити COVID-19.

Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною - Pfizer або Moderna.

Однак слід пам'ятати, йдеться на сайті Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, що інструкцією вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech забороняється щеплення нею вагітних.

Вакцинація вагітних дозволена (фото: pexels.com)