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Вакцинація після перенесеного коронавірусу: у МОЗ назвали точні терміни

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Вівторок 18 травня 2021 08:02
Вакцинація після перенесеного коронавірусу: у МОЗ назвали точні терміни Фото: у МОЗ розповіли, коли вакцинуватися після перенесеного COVID-19 (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Імунітет після коронавірусу не гарантує того, що людина не захворіє на це захворювання знову. І не має значення, в якій формі був перенесений COVID-19 – в легкій, важкій або безсимптомній. Тяжкість повторного зараження також може бути непередбачуваною.

Найкращий захист і вироблення потрібних антитіл представляє імунітет, який з'являється після вакцинації, повідомили у МОЗ.

"Якщо ви вже перехворіли на COVID-19 в безсимптомній, легкій або важкій формі, ваш організм вже познайомився з коронавірусом SARS-CoV-2 і виробив імунітет. Імунітет, вироблений таким способом, називається набутим природним", - зазначили в МОЗ.

Медики пояснили, що такий імунітет не гарантує захист від повторного захворювання і тяжкість нового захворювання не залежить від того, як ви хворіли на COVID-19 раніше.

"Однак імунітет, який розвивається після вакцинації, дасть надійний захист від коронавірусної хвороби. Вакциновані люди рідко хворіють на COVID-19. А якщо таке і трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень. Це відбувається тому що вакцини краще стимулюють створення антитіл і Т-клітин, які вбивають вірус", - пояснюють у МОЗ.

Тим, хто вже перехворів на коронавірус, варто пройти вакцинацію і забезпечити собі кращий імунітет.

"Після перенесеного захворювання вакцинація може бути відкладена на період до 6 місяців, протягом яких рідко повідомляється про повторні випадки COVID-19. При наявності достатньої кількості вакцин можна вакцинуватися раніше, вже через 4 тижні після перших симптомів захворювання. Робити тест на антитіла до COVID - 19 перед щепленням не потрібно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні відкриють Центри щеплень для людей з листа очікування.

А також розповідали про те, що Ляшко пояснив, чому педагогів важливо прищепити від коронавірусу до початку навчального року.

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