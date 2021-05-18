Вакцинація після перенесеного коронавірусу: у МОЗ назвали точні терміни

Імунітет після коронавірусу не гарантує того, що людина не захворіє на це захворювання знову. І не має значення, в якій формі був перенесений COVID-19 – в легкій, важкій або безсимптомній. Тяжкість повторного зараження також може бути непередбачуваною.

"Якщо ви вже перехворіли на COVID-19 в безсимптомній, легкій або важкій формі, ваш організм вже познайомився з коронавірусом SARS-CoV-2 і виробив імунітет. Імунітет, вироблений таким способом, називається набутим природним", - зазначили в МОЗ.

Медики пояснили, що такий імунітет не гарантує захист від повторного захворювання і тяжкість нового захворювання не залежить від того, як ви хворіли на COVID-19 раніше.

"Однак імунітет, який розвивається після вакцинації, дасть надійний захист від коронавірусної хвороби. Вакциновані люди рідко хворіють на COVID-19. А якщо таке і трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень. Це відбувається тому що вакцини краще стимулюють створення антитіл і Т-клітин, які вбивають вірус", - пояснюють у МОЗ.

Тим, хто вже перехворів на коронавірус, варто пройти вакцинацію і забезпечити собі кращий імунітет.

"Після перенесеного захворювання вакцинація може бути відкладена на період до 6 місяців, протягом яких рідко повідомляється про повторні випадки COVID-19. При наявності достатньої кількості вакцин можна вакцинуватися раніше, вже через 4 тижні після перших симптомів захворювання. Робити тест на антитіла до COVID - 19 перед щепленням не потрібно", - йдеться в повідомленні.