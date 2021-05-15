В Україні відкриють вакцинальні центри: який алгоритм роботи і кого щеплюватимуть

В Україні запустять вакцинальні центри для проведення щеплень від коронавірусу. Вони працюватимуть вихідними і паралельно з мобільними бригадами та пунктами щеплень.

Головний санітарний лікар країни уточнив, що алгоритм роботи для вакцинальних центрів вже затвердив оперативний штаб і був розісланий обласним державним адміністраціям.

Де і коли запрацюють вакцинальні центри

Ляшко допускає, що вони запрацюють вже з наступних вихідних у деяких великих містах. Зокрема, в Києві та у Львові, оскільки з ними вже є попередня домовленість.

"Розуміємо, що відразу вакцинальні центри не відкриються. Потихеньку будемо починати з міст-мільйонників. У понеділок-вівторок отримаємо перші регіони, які скажуть, що готові", - зазначив заступник міністра.

Як вакцинальні центри працюватимуть

При виборі локацій цих центрів, розповів Ляшко, важлива велика площа. Це може бути Виставковий центр, Палац спорту, стадіон тощо.

Залежно від обсягу цих місць прищепні центри будуть відкриті на 20-30 людей.

У таких центрах встановлять кілька маніпуляційних столів. Також стоятимуть стільці до листа в чергу до і після щеплення, в уникнення скупчення громадян.

Хто зможе отримати щеплення

"Ми говоримо, що у нас буде два вакцинальні центри. З листа очікування людей, які записалися і не в пріоритетній групі, на вихідних, щоб вакцинація не просідала, за наявності препаратів їх запрошують, наприклад, у суботу на певний час, прийти", - розповів заступник голови МОЗ.

За його словами, через пів години людині повинні зробити щеплення від COVID-19.

Ляшко уточнив, що мова йде про громадян, які записалися в чергу на вакцинацію через додаток "Дія" і через контакт-центр МОЗ.