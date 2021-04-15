ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вакцинація від коронавірусу та інші щеплення: у МОЗ розповіли, коли можна робити

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 08:06
Вакцинація від коронавірусу та інші щеплення: у МОЗ розповіли, коли можна робити Фото: вакцинація від коронавірусу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Вакцинацію від COVID-19 та щеплення від інших інфекційних хвороб рекомендують розмежувати у часі щонайменше на 14 днів, у тому числі й для вакцинації від грипу.

Про це йдеться в збірнику про вакцинацію від коронавірусу, який склали за підтримки Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Те ж саме стосується і ситуації, коли людина після щеплення від іншої інфекційної хвороби хоче вакцинуватись від COVID-19 - робити це слід через два тижні.

Планові щеплення вже після вакцинації від коронавірусу можна робити через 28 днів після другої дози COVID-вакцини.

При цьому якщо укол від коронавірусу є перешкодою для планового щеплення за віком або за схемою, то перерву між вакцинаціями можна скоротити до 14 днів.

Медики звертають увагу, що якщо все ж у людини після вакцини від COVID-19 виникла гостра потреба зробити укол від іншої інфекції, то можна і не чекати два тижні.

"Жодних інтервалів витримувати не потрібно. Необхідна екстрена вакцинація - робіть", - наголошується в посібнику.

Якщо були введені вакцини від COVID-19 та від інших інфекцій з інтервалом, меншим за 14 днів, щеплення все одно спрацюють, затверджується у збірнику.

Однак наголошується, що вакцини від коронавірусу одночасно з іншими щепленнями - в один день - вводити не можна.

Раніше в МОЗ України розповіли, кому не можна робити щеплення від COVID-19.

Також у відомстві пояснили, кому під час кампанії в Україні з вакцинації від COVID-19 не потрібно записуватися на щеплення самостійно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя вакцинація Вакцина від коронавірусу
LITE
Настя Каменських показала фото в бікіні до і після схуднення: "любіть себе"
Настя Каменських показала фото в бікіні до і після схуднення: "любіть себе"