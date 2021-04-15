Вакцинація від коронавірусу та інші щеплення: у МОЗ розповіли, коли можна робити

Вакцинацію від COVID-19 та щеплення від інших інфекційних хвороб рекомендують розмежувати у часі щонайменше на 14 днів, у тому числі й для вакцинації від грипу.

Про це йдеться в збірнику про вакцинацію від коронавірусу , який склали за підтримки Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Те ж саме стосується і ситуації, коли людина після щеплення від іншої інфекційної хвороби хоче вакцинуватись від COVID-19 - робити це слід через два тижні.

Планові щеплення вже після вакцинації від коронавірусу можна робити через 28 днів після другої дози COVID-вакцини.

При цьому якщо укол від коронавірусу є перешкодою для планового щеплення за віком або за схемою, то перерву між вакцинаціями можна скоротити до 14 днів.

Медики звертають увагу, що якщо все ж у людини після вакцини від COVID-19 виникла гостра потреба зробити укол від іншої інфекції, то можна і не чекати два тижні.

"Жодних інтервалів витримувати не потрібно. Необхідна екстрена вакцинація - робіть", - наголошується в посібнику.

Якщо були введені вакцини від COVID-19 та від інших інфекцій з інтервалом, меншим за 14 днів, щеплення все одно спрацюють, затверджується у збірнику.

Однак наголошується, що вакцини від коронавірусу одночасно з іншими щепленнями - в один день - вводити не можна.