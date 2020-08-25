Вакарчук зворушив новим відео: зникнуть втомлені гасла

Вакарчук записав нову пісню "Коли ми станем собою" (фото: РБК-Україна)

Святослав Вакарчук і Ко показали відео на нову пісню "Коли ми станем собою"

Святослав Вакарчук і його група "Океан Ельзи" випустили абсолютно нове відео на пісню "Коли ми станемо собою". Режисером кліпу стала Анна Бурячкова.

"Життя змінюється і в цьому ритмі і тривозі ми все більше ховаємось у своїх маленьких бульбашках, проживаючи дні в акваріумах самотності, забуваючи про те, хто ми є насправді. Мені дуже хотілося передати цю атмосферу і дозволити їй змінитися в кадрі. Дати можливість героям вийти за межі скляної стіни і відчути радість спілкування, віднайти себе справжніх", - прокоментувала кліпмейкер.

"Океан Ельзи" показали кліп "Коли ми станем собою"

Текст пісні "Коли ми станем собою":

В той день, коли ми станем собою,

Зацвітуть абрикоси,

Зайвий осад розтане на дні,

В той день твої розплетені коси,

Як світанкові роси,

Впадуть знов на обличчя мені.

В той день, коли ми станем собою,

Буде видно так ясно,

Що ми зможем побачити рай,

І в мить сумне стане прекрасним,

Зникнуть втомлені гасла,

І стане вільна дорога за край.

Саме в той день, коли ми станем собою,

В той день, коли ми станем собою,

Саме в той день, коли ми станем собою,

Над головою вигляне сонце знов.

В той день ми знов будем, як діти,

І будем далі хотіти,

Шаленіти у морі бажань,

В той день нас захопить, як вітер,

Нас обійме, мов всесвіт,

У якому немає страждань.

В той день чомусь слова стануть зайві,

А імена не важливі,

І не помітні від втоми сліди,

І все навколо зникне у сяйві,

І ми будем обоє

Знову тими, ким були завжди.

Саме в той день, коли ми станем собою,

В той день, коли ми станем собою,

Саме в той день, коли ми станем собою,

Над головою вигляне сонце знов.

Саме в той день, коли ми станем собою,

В той день, коли ми станем собою,

Саме в той день, коли ми станем собою,

Ми знов будем двоє і нас поведе любов.

Нове відео Вакарчука і Ко зворушило багатьох українців, про що вони пишуть в коментарях до треку.

Зворушливі слова, прекрасне і щире виконання

Какая прекрасная, светлая, жизнеутверждающая песня!

Дуже атмосферно.

Любов з перших нот, як завжди

від цієї музики і слів хочеться сміятися, кохати і просто радіти життю

Крута прем'єра, як завжди з глибоким змістом та якісним саундом

З перших дотиків гітариста до струн я вже знав, що буде фантастична річ. Радий, що ОЕ функціонує. За такою музикою можна закрити очі на політичну діяльність.

Також юзери відзначають, що в цій пісні - "той самий коханий, класичний і справжній ОЕ, як в старі-добрі часи".

Раніше ми писали, що українські зірки зняли потужне відео для всіх незламних і сильних духом.