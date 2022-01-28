Вакарчук розповів, заради чого живе, у нетиповій для ОЕ пісні (відео)

Святослав Вакарчук, автор пісні, лідер ОЕ, розповів, що ця пора року є особливою для нього, тому в репертуарі групи стільки пісень, присвячених весні.

"Мабуть, оскільки я народився і перший свій подих зробив навесні - це нарівні підсвідомого. Для мене ця пора – це щось неймовірне. Я живу заради весни, заради того, щоб знову відчути її, в прямому і переносному сенсі, як оновлення. Це дуже важливий момент мого життя щороку", - пояснює Святослав Вакарчук.

Але не тільки стан оновлення, асоціюється у музиканта з улюбленою порою, вона також викликає інші емоції.

"Весна – це кохання. Тому я не міг тут не згадати французів Аполлінера, Рембо і Верлена. На мій погляд, їхнє ставлення до кохання є еталонним у світовій поезії, тому що так про любов щемливо, чесно, боляче, але при цьому до кінця, на розрив, мало хто писав", - каже Святослав.

Разом з синглом презентовано відео до нього. Мила та романтична історія двох сніговиків, що мають знайти одне одного до початку весни.

Режисер, автор ідеї – Іван Шоха, для якого це є першою роботою з Океаном Ельзи.

Нагадаємо, ОЕ продовжують роботу над новим матеріалом. Минулого року вони випустили цілу низку синглів, серед яких багато дуетних пісень і тепер думають над тим, які з цих речей включати на свій майбутній альбом, який вийде вже навесні цього року.

"Більшість пісень на альбомі буде нових. Група думає, чи включати у нього всі сингли, які були випущені протягом минулих років. І не виключено, що деякі з них ми залишимо на наступний раз. Оскільки цей альбом у найближчі пару років точно не останній", - розповів фронтмен ОЕ Святослав Вакарчук.