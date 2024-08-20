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Вес стоит на месте и не снижается: 6 причин, почему не удается достичь желаемого результата

Вес не уменьшается при похудении (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В процессе похудения иногда люди могут столкнуться с ситуацией, когда вес перестает снижаться, несмотря на все усилия. Как оказалось, это нормальное явление, и вот несколько возможных причин.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ирины Левченко.

Почему вес стоит на месте

Скрытые калории и перекусы

Даже незначительные перекусы и скрытые калории могут скапливаться и мешать похудению. Важно внимательно следить за тем, что вы едите, и не забывать учитывать даже маленькие перекусы.

Адаптация организма к дефициту калорий

Со временем организм может адаптироваться к понижению калорийности рациона, замедляя метаболизм для экономии энергии.

Это естественный механизм выживаемости, который может замедлить процесс похудения.

Потеря мышечной массы

При похудении может утрачиваться не только жир, но и мышечная масса.

Мышцы сжигают больше калорий, чем жир, поэтому уменьшение мышечной массы может привести к снижению метаболизма и замедлению потери веса.

Задержка жидкости в организме

Нутрициолог рассказал, что организм может задерживать жидкость по разным причинам, включая потребление избыточного количества соли, гормональные изменения или даже стресс.

Это может приводить к временному увеличению веса.

Нехватка физической активности

Если уровень физической активности уменьшился, это может повлиять на сжигание калорий. Регулярные тренировки помогают поддерживать высокий уровень метаболизма и способствуют потере веса.

Стресс и сон

Стресс и недосыпание могут влиять на гормональный баланс, что в свою очередь может препятствовать похудению. Займитесь техниками релаксации и обеспечьте достаточное количество сна.

Важно помнить, что похудение - это длительный процесс, и временные задержки веса являются нормальными. Важно не сдаваться и продолжать соблюдать здоровый образ жизни.

 

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