Вязаное платье - тренд сезона: с чем его носить зимой 2025

Вязаное платье в трендовом оттенке бургунди

Бургунди остается актуальным цветом для холодного сезона, создавая яркое, но при этом элегантное и сдержанное настроение. С этим платьем можно легко скомбинировать как изысканные, так и более расслабленные образы. Высокие ботфорты или элегантные сапоги на маленьком каблуке - отличное дополнение к вязаному платью в оттенке бургунди. Они добавят луку нотку элегантности.

Теплое платье на зиму (фото: instagram.com/anoukyve)

Белое платье и пиджак

Для создания интересного контраста с мягким вязаным платьем можно добавить пиджак. Это может быть классический жакет или же вариант из кожи или эко-кожи. Такой образ будет одновременно теплым и модным. В сочетании с ботинками или ботфортами это станет идеальным решением для более неформального выхода. Дополнить образ можно трендовой сумкой из замши коричневого оттенка.

Модное и теплое сочетание (фото: instagram.com/annabelrosendahl)

Черное платье и красные аксессуары

Черное платье и красные аксессуары - это беспроигрышное сочетание, которое идеально подходит для множества случаев. Присмотрите модель в длине макси и дополните его красной сумкой и обувью. Они добавят контраст и станут ярким акцентом на фоне черного платья.

Сочетание черного и красного (фото: instagram.com/cocobassey)

Короткое платье и дубленка-авиатор

Для повседневного образа можно присмотреть и короткое вязаное платье. Классический вариант - светлое или темное, с простыми узорами, но можно выбрать и с более яркими или оригинальными элементами дизайна. Дополните образ трендовой дубленкой-авиатором с характерными черными кожаными деталями, меховыми вставками и широкими лацканами.

Вариант с коротким платьем (фото: instagram.com/cassklatzkow)