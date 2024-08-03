"В оккупации я хранил зерно для Украины": история фермера из Мелитопольщины в музее "Голоса мирных" Фонда Ахметова

Вражеский десант заполонил улицы уже 25 февраля 2022 года. оккупанты были уверены: если здесь асфальт, есть ночное освещение и газ, - это точно не деревня, это город! Они скоро освоились на чужой местности и начали устанавливать свои порядки.

"Они вывезли из наших амбаров и элеваторов зерно и новую технику. Дальше на эти же деньги "покупали" народ. Для них вообще очень важно, чтобы оставшиеся сотрудничали с ними. Мне очень больно, что многие наши фермеры пошли на это", - признается Александр Петрович.

Сам он не подвергался угрозам и давлению русских военных и служб сколько это было возможно. Саботировал работу своего предприятия, не оформлял российский паспорт, хитрил.

"Когда-то ко мне рано утром постучали. На пороге - шестеро, четыре из которых с автоматами. Говорят: "На вас числится ружье". И что им ответить? Будешь сопротивляться - попадешь в подвал. А они же в дом рвутся. Я и сказал им, что у меня что-то похожее на ковид. Так они на пороге и простояли, пока я ружье забирал", - рассказывает Александр.

Он уехал только после того, как семья оказалась в безопасности, а получение вражеского паспорта стало неизбежным. Александр очень реалистично воспринимает действительность. Но признается, что ему очень хочется домой. Его история здесь: https://bit.ly/4ftZs0o

История Александра из Ботиева вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.