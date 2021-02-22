"В бруд впустити можуть": мережу шокувало зберігання риби в Києві
У мережі з'явилося відео, на якому видно в яких жахливих умовах зберігатися заморожена риба на Подільській базі в Києві. Риба стоїть просто на піддоні, а зверху на неї поклали ще якісь коробки.
Відео з рибою опубліковано на сторінці "dtp.kiev.ua" в Facebook.
"Ось так зберігається риба на Подільській базі в Києві. Як так можна ставитися до продуктів, які ми споживаємо?" - йдеться у підписі до ролика.
Ось так зберігається риба на Подільській базі в Києві. Як так можна ставитися до продуктів, які ми споживаємо?Posted by dtp.kiev.ua on Monday, February 22, 2021
Користувачі мережі також прокоментували це.
- Радійте, що власник товару його хоч на піддон дерев'яний поставив!!! Міг просто кинути на бетон і все!
- Якщо простежити методику зберігання морепродуктів від місця вилову і до прилавка, то блювати можна буде довго;
- А ви що думали, що "маленьке звірятко загортає все у фольгу"?
- А ще так само зберігається м'ясо, ковбаса, борошно для хліба і т. д. Приклади можна наводити пів дня;
- В Україні все так зберігають!!!
- Потрібно дати наводку котам;
- Ви не повірите, але це нормальна практика, коли це в бруд впустити можуть. Але на тлі самого процесу від вилову до заморожування - це найменше з зол;
- Ну плюс тільки почався.
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