"В грязь уронить могут": сеть шокировало хранение рыбы в Киеве
В сети появилось видео, на котором видно в каких ужасных условиях храниться замороженная рыба на Подольской базе в Киеве. Рыба стоит просто на поддоне, а сверху на нее положили еще какие-то коробки.
Видео с рыбой опубликовано на странице "dtp.kiev.ua" в Facebook.
"Вот так хранится рыба на Подольской базе в Киеве. Как так можно относиться к продуктам, которые мы потребляем?" - говорится в подписи к ролику.
Вот так хранится рыба на Подольской базе в Киеве. Как так можно относиться к продуктам которые мы потребляем?Posted by dtp.kiev.ua on Monday, February 22, 2021
Пользователи сети также прокомментировали это.
- Радуйтесь, что владелец товара его хоть на поддон деревянный поставил!!! Мог просто кинуть на бетон и все!!!
- Если проследить методику хранения морепродуктов от места вылова и до прилавка, то блевать можно будет долго;
- А вы что думали, что "маленьке звірятко загортає все у фольгу"?
- А еще так же хранится мясо, колбаса, мука для хлеба и т. д. Примеры можно приводить пол дня;
- В Украине все так хранят!!!
- Нужно дать наводку котам;
- Вы не поверите, но это нормальная практика, когда это и в грязь уронить могут. Но на фоне самого процесса от вылова до заморозки - это самое меньшее из зол;
- Ну плюс только начался.
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