"В голове пластина, в животе - сетка". Известная певица рассказала о состоянии здоровья мужа-военного

Популярная украинская певица Наталка Карпа, которая недавно вспомнила, как ее публично затравили , рассказала о состоянии здоровья ее супруга-военного Евгения Терехова с позывным "Титановый Джексон", который защищает Украину с 2014 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости Славе Демину для шоу "Муз_тренд" .

Дело в том, что еще перед началом полномасштабного вторжения ее муж имел 2-ю группу инвалидности. Как известно, имея ее, мужчины не подлежат призыву на военную службу. Однако Терехов добился того, чтобы ее поменяли на 3-ю - тогда возможна добровольная мобилизация.

"У него была вторая группа инвалидности, и он специально очень хотел, стремился, это нужно было видеть, чтобы его перевели на третью, более легкую, чтобы он пошел воевать", - разоткровенничалась артистка.

Затем во время службы в рядах ВСУ у Евгения образовались грыжи, и сейчас ему требуется операция. А для поддержки органов до операции медики установили ему медицинскую сетку.

Муж Наталки Карпы (фото: instagram.com/jackiboy2806)

"Он ложится на операцию. У него в голове титановая пластина, а в животе - сетка, которая держит его корсет, потому что у него из-за чрезмерного поднятия веса появилось несколько грыж. Нужно сделать операцию, эту сетку поставить на место, как-то лучше ее там вмонтировать, чтобы не было проблем с ущемлением", - поделилась подробностями Карпа.

Также она подчеркнула, что организм может дать сбой в любой неподходящий момент.

"У него такое уже было, когда почти неделю сидели в лесу, а он говорит, что от того, как я сработаю, зависит и жизнь моих подопечных, а у меня рубит давление 200. Говорит, что я знаю, я чувствую, а сделать ничего не могу, потому что у нас есть своя определенная задача", - подчеркнула певица.

На видео этот момент можно посмотреть с 31:51.

Что известно о состоянии здоровья Евгения Терехова

С 2014 года Терехов защищал Украину в зоне АТО в составе 20-го батальона (93 бригады). 27 августа 2014 года был тяжело ранен в бою под Марьинкой. Медики достали из тела Евгения 83 осколка. После операций из-за титановой пластины в голове получил прозвище "Титановый Джексон".

Евгений Терехов сейчас (фото: instagram.com/jackiboy2806)

Как развивались отношения Терехова и Наталки Карпы

Евгений и Наталка познакомились в 2015 году. К слову, мужчина младше известной певицы на 8 лет и у него уже был за плечами брак. Он также имеет дочь от предыдущих отношений.

В 2016 году в День всех влюбленных на концерте группы "Антитела" Терехов сделал предложение своей избраннице. Свадьбу пара сыграла в сентябре того же года во Львове. А в 2019 году у пары родилась дочь Злата.

Наталка Карпа с дочерью (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Перед началом полномасштабной войны пара была на грани развода - Евгений признался, что чувства угасли. В этот период Наталка жила отдельно с дочерью на даче во Львове и даже готовила документы на развод.

Однако после начала войны все изменилось и после выполнения очередной боевой задачи военный пересмотрел свое отношение к супруге и семье.

Наталка Карпа с мужем, дочерью Златой и дочерью Терехова от первого брака (фото: instagram.com/natalkakarpa)