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Як ужитися в одному приміщенні з великою кількістю людей: встановіть прості правила

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П'ятниця 08 квітня 2022 21:16
Як ужитися в одному приміщенні з великою кількістю людей: встановіть прості правила Фото: як ужитися в одному приміщенні з великою кількістю людей (РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Війна Росії проти України змусила багатьох людей шукати притулку від обстрілів і руйнувань в більш безпечних місцях. Українцям довелося тижнями жити в одному приміщенні з десятками таких же постраждалих, збиватися в одну велику сім'ю в невеликих квартирах або будинках.

Як в таких умовах ужитися і не почати конфліктувати, розповіла психолог Ірина Тичина на каналі "Психологічна підтримка".

У непростий час комфорт і особистий простір, на жаль, йде на другий план. А на першому - виживання, дах над головою і безпека. Є прості правила, які допоможуть ужитися в будь-якій компанії та в будь-якому просторі й зроблять перебування комфортним навіть в будинку-рукавичці.

Піклування

Постарайтеся полегшити життя інших людей. Турбота про інших, думки про інших - про дітей, літніх людей, слабших – забирають зайву тривогу, роздратування, роблять нас більш організованими та діяльними.

Коли кожен намагається зробити що-небудь для тих, хто знаходиться поруч – це унеможливлює будь-які конфлікти та непорозуміння.

Режим життя

Намагайтеся створити режим, який би влаштував кожного. Добре, коли всі живуть за спільно врегульованим розкладом в унісон один з одним.

Особистий простір

Важливо, щоб кожен житель мав своє, хоча б невеликий простір: окрему кімнату, окреме ліжко, окремий куточок.

Це місце, де при необхідності можна побути хоча б в умовній самоті, коли є відчуття "не чую, не бачу, не розмовляю". У такі моменти людини потрібно дати спокій.

Робити те, що вмієш найкраще

Коли кожен пропонує сусідам свої послуги, вміння і таланти, робить те, в чому він найкращий. Хтось готує їжу на всіх, хтось прибирає в будинку, хтось займається закупівлею продуктів, хтось доглядає за дітьми і їх розважає.

Прощаємо один одному недоліки

Всі ми неідеальні, у кожного є недоліки. Прощаємо їх, дивимося на них крізь пальці, не помічаємо, не критикуємо.

Не чуємо і не бачимо слабкостей і негативних рис. Замість цього помічаємо все хороше, що є у людей поруч, підкреслюємо це хороше і хвалимо один одного.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як впоратися зі страхом після отримання повістки.

А також ми розповідали про те, як взяти себе в руки в умовах сильного стресу.

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