Вечеря перейшла в дискотеку: Лобода "запалила" на столі в ресторані Франції (відео)

Світлана Лобода відзначилася гарячими танцями в ресторані
Світлана Лобода, яка зараз перебуває на відпочинку в Монако, вирішила влаштувати гарячу дискотеку прямо в ресторані, де вона вечеряла з друзями. Скандальна співачка вирушила вечеряти в ресторан La guerite, який знаходиться на острові Святої Маргарити, але однією їжею не обмежилася. Вона вилізла на стіл і станцювала під свій хіт "Суперзвезда". Про це повідомляє видання Super.ru.
"Відразу ж після шоу співачка в компанії своєї команди і друзів відправилася в ресторан La guerite, що на острові Святої Маргарити неподалік від Канн. Вечеря плавно перейшла в бадьору дискотеку", - повідомляє видання.
У ролику можна побачити, як розпалена артистка з келихом вина "запалює" в компанії друзів.
Відзначимо, що на своїй сторінці в Instagram Лобода поділилася фото з цього дня в ресторані. На знімку вона позує зі своїм другом-дизайнером Бічолою Тетрадзе та його подругою. Світлана підписала кадр лаконічно "Люблю вас".
До речі, не всі шанувальники добре сприйняли танець Лободи на столі. Деякі написали зірці, що на стіл можна було б не підійматися.
Скріншот коментарів (instagram.com/super.ru)
Як ми раніше писали, українська співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі європейські канікули.
Раніше Світлана Лобода з донькою потішили "перевтіленням" в кішечок. Мама з донькою Євою вирішили трохи розважитися і потішити шанувальників співачки.