В Ужгороді у школі дітям видали їжу у файлах для документів: не перший інцидент

Школярам запакували млинці у файли для документів

Як повідомили автори публікації, така ситуація в школі не перша. Дітям часто видають холодну їжу, подають жахливо і використовують для харчування школярів найдешевші продукти.

"Щоденне меню шкільної їдальні - це їжа, від одного погляду на яку стає гидко, не кажучи вже про її якість, корисність, смакові та корисні якості. Найдешевші продукти, порушення норм харчування, мінімум м'яса та інших необхідних дитячому організму - це все щоденні реалії, з яким стикаються учні Ужгородської ЗОШ №6", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що упаковка їжі в поліетилен дуже шкідливо для здоров'я і таку їжу їсти категорично не можна.

У школі хочуть провести перевірку

Як повідомила прессекретар Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк у коментарі для Укрінформу, у школі вивчать організацію харчування. Вона зазначила, що провести перевірку в школі прокуратура не може, це прерогатива управління освіти. Але на даний факт вже звернули увагу і з'ясують, як йде ситуація з організацією харчування в даній школі.

В Ужгородській міськраді також повідомили, що вже вивчають ситуацію і проводять перевірку щодо організації харчування для школярів у даному навчальному закладі.