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В Ужгороді у школі дітям видали їжу у файлах для документів: не перший інцидент

Автор: Анна Шиканова

В одній зі шкіл Ужгорода дітям видали їжу у файлах для документів. Зокрема, школярі навчального закладу № 6 імені В.С. Гренджі-Донського, отримали в таких пакетах млинці.

Про це розповіли на сторінці спільноти "Ужгород кримінальний" у Facebook.

Школярам запакували млинці у файли для документів

Як повідомили автори публікації, така ситуація в школі не перша. Дітям часто видають холодну їжу, подають жахливо і використовують для харчування школярів найдешевші продукти.

"Щоденне меню шкільної їдальні - це їжа, від одного погляду на яку стає гидко, не кажучи вже про її якість, корисність, смакові та корисні якості. Найдешевші продукти, порушення норм харчування, мінімум м'яса та інших необхідних дитячому організму - це все щоденні реалії, з яким стикаються учні Ужгородської ЗОШ №6", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що упаковка їжі в поліетилен дуже шкідливо для здоров'я і таку їжу їсти категорично не можна.

У школі хочуть провести перевірку

Як повідомила прессекретар Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк у коментарі для Укрінформу, у школі вивчать організацію харчування. Вона зазначила, що провести перевірку в школі прокуратура не може, це прерогатива управління освіти. Але на даний факт вже звернули увагу і з'ясують, як йде ситуація з організацією харчування в даній школі.

В Ужгородській міськраді також повідомили, що вже вивчають ситуацію і проводять перевірку щодо організації харчування для школярів у даному навчальному закладі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Дніпром школяр отримав струс мозку прямо на уроці праці.

А також розповідали про те, що під Сумами школяра зацькували за зошити.

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