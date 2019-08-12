Жах: у Києві сміттєвоз розчавив людину біля РАГСу (відео)

У Києві сталася смертельна ДТП за участю сміттєвоза - вантажівка скоїла наїзд на чоловіка, і в результаті отриманих травм потерпілий помер. Про це передає "Інформатор".

Інцидент стався близько сьомої години вечора 11 серпня на бульварі Верховної Ради в Дніпровському районі.

У дворі біля РАГСу водій сміттєвоза MAN здавав назад і переїхав людину. Він почув крик потерпілого, зупинився і вийшов перевірити, що трапилося. Помітивши людину під колесами, водій викликав "швидку" і поліцію.

Медики, які прибули на місце події, вже нічим допомогти чоловікові не могли і тільки констатувати смерть.

У Києві сміттєвоз розчавив чоловіка (Фото: kiev.informator.ua)

За словами свідків, буквально за п'ять хвилин до трагедії чоловік сидів прямо на дорозі навпочіпки.

На вигляд загиблому було близько 35 років.

Відео: facebook.com/kiev.informator.ua

Правоохоронці з'ясовують усі деталі та обставини події.

Відео: informator.ua

Користувачі мережі шоковані інцидентом і зазначають, що хоч водій сміттєвоза і повинен був бути уважним за кермом, загинув також сидів у небезпечному місці біля дороги. Також висловлюється припущення, що чоловік міг перебувати в стані сп'яніння.

Жах;

Не захищаю водія сміттєвоза... але чувак б ще б на проїжджій частині сів...

Це не вперше;

Жесть...

Чоловік тверезий був?

Понабирають водіїв козлів...

Скрін коментарів

Раніше ми писали про те, що в Києві ветеран АТО залишився без руки через власну недбалість - чоловік вивозив сміття сміттєвоз, механізм якого і відірвав йому руку.

Нагадаємо, минулого літа в Закарпатській області водій сміттєвоза наїхав на літнього пішохода. В результаті аварії пенсіонер загинув.