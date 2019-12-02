Ухилився і куля потрапила в дитину: нові подробиці замаху на депутата у Києві

У Києві обстріляли автомобіль В'ячеслава Соболєва. В результаті замаху на депутата Київської облради у неділю, 1 грудня, загинув його трирічний син Саша. Трагедія сталася у центрі столиці на перетині Льва Толстого і вулиці Тарасівській близько 17:15.

Поліція оголосила план "Сирена" в столиці. Кілер, за попередніми даними був за кермом Lexus і встиг втекти після замаху.

Нещодавно з'явилися нові подробиці нападу на сім'ю депутата і ресторатора, пише theБабель, посилаючись на власні джерела.

"Невідомий вистрілив у бік автомобіля з вогнепальної зброї і поранив дитину 3,5 років, попередньо в область шиї", - повідомило джерело.

Хлопчик помер у "швидкій", так і не доїхавши до лікарні.

У Києві при обстрілі авто Соболєва загинув його син (фото: Інформатор)

Відомо, що в цей вечір Соболєв з дружиною Інною, дитиною і подругою дружини від'їхав від ресторану "Маріо", яким володіє бізнесмен.

Машина зупинилася на світлофорі, тоді й пролунав постріл. Куля пройшла крізь скло позашляховика. Соболєв нахилився, і куля смертельно поранила його сина, який знаходився на задньому сидінні авто.

У Києві при обстрілі авто Соболєва загинув його син (фото: Інформатор)

Соболєв з дружиною виховують п'ятьох дітей, Саша був молодшим сином у родині.

Саша Соболєв (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

В'ячеслав Соболєв колись був власником мережі продуктових магазинів "Обжора" на Донбасі. Коли головного бухгалтера мережі звинуватили в пособництві терористам, ЗМІ пов'язали Соболєва зі скандальною торговою маркою. Але Юрій Луценко тоді спростував інформацію, сказавши, що Соболєв продав "Обжору" в 2007 році.

Крім того, стало відомо, що Range Rover, в якому була сім'я Соболєва, належить "ДонУкрПроектНІІ", що фігурує у кримінальній справі через пособництво терористам.

В'ячеслав Соболєв з дружиною (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

У В'ячеслава Соболєва нібито були давні суперечки через нерухомість в Донецькій області з колишнім суддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим. Останній є фігурантом низки гучних справ, у тому числі і фінансування терористів, і зараз переховується за кордоном.