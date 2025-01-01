Внимание ценнее любых подарков. Что на самом деле нужно женщинам от мужчин 45 лет и старше?

Зрелый возраст для мужчины - это время, когда его жизненный опыт, уверенность в себе и мудрость могут стать невероятно привлекательными для женщин. Однако в отличие от молодости, когда главное - внешность или статус, женщины после 45 ценят более глубокие вещи.
Что на самом деле нужно женщинам от мужчин от 45 лет и старше, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Женщины хотят чувствовать себя рядом с мужчиной защищенными, не только физически, но и эмоционально. Важно, чтобы партнер не был склонен к безосновательной ревности или импульсивным решениям.
"Зрелая женщина стремится к партнеру, на которого можно положиться, особенно в моменты жизненных бурь", - говорит эксперт.
Женщине важно чувствовать, что ее слышат и понимают. Не просто кивать в ответ, а на самом деле интересоваться ее мыслями, переживаниями и желаниями. Это создает связь, которая намного сильнее любых внешних проявлений заботы.
Современная женщина после 45 часто имеет собственные цели, работу, интересы. Она не ищет мужчину, который будет "перевоспитывать" ее или ограничивать.
"Она хочет, чтобы ее воспринимали такой, какая она есть, и поддерживали ее в достижении собственных мечтаний. В таком возрасте женщина уже имеет сформированный характер, привычки и взгляды на жизнь и ей хочется, чтобы ее полюбили именно такой", - объясняет коуч.
Мелкие жесты - например спросить, как прошел ее день, приготовить кофе или просто обнять без всякой причины - могут сделать для женщины больше, чем дорогие подарки. Забота - это то, что показывает настоящую глубину чувств.
Мужчины часто боятся показать свои эмоции, но для женщины это очень важно. Она хочет знать, что чувствует ее партнер, какие у него страхи, мечты, надежды. Откровенность создает доверие и помогает укрепить отношения.
Женщины ценят мужчин, которые готовы вкладывать время и энергию в совместный досуг: путешествия, вечера дома, хобби или даже простые прогулки. Совместные моменты укрепляют связь и делают отношения живыми.
Жизнь в зрелом возрасте часто наполнена заботами и ответственностью, поэтому женщине важно чувствовать, что с мужчиной можно посмеяться, расслабиться и просто наслаждаться моментом. Юмор и легкость в отношениях добавляют радости и ощущение молодости.
Не путать с самоуверенностью. Женщины ценят мужчин, которые знают, чего хотят в жизни, но при этом не пытаются унизить других или подчеркнуть свою значимость.
"Зрелая уверенность в себе - это о внутреннем спокойствии, которое притягивает женщин. Женщинам после 45 нужны не только слова или статус, а прежде всего партнерство, понимание и гармония. И самое главное - настоящее присутствие мужчины в отношениях: когда он не просто рядом, а действительно "есть" для нее", - подчеркивает Виталий Курсик.
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