Вціліти практично нереально: лікар назвав головні відмінності штамів Дельта і Омікрон

Євген Комаровський вважає, що цим штамом перехворіє швидше за все весь світ, оскільки він більш заразний.

"Заразність в 3-4 рази вище, ніж у "Дельти", тобто це наближається по заразності приблизно до кору. Вціліти від "Омікрона" практично нереально - ніякі маски, обмеження нас не рятують. "Омікрон" прийде в кожну носоглотку", - зазначив фахівець.

За словами Комаровського, у Вашингтонському університеті дали прогноз по Омікрону і вчені вважають, що в найближчі три місяці цим штамом захворіє така ж кількість людей, скільки перехворіло на коронавірус за два роки.

"Вони чекають захворювання близько 3 млрд людей. Він протікає легше, але кількість хворих така, що лікарні будуть забиті й всім вистачить попрацювати", - зазначив лікар.

У Південній Африці, де вперше був виявлений Омікрон, вже заявляють про різке падіння захворюваності.

І це при тому, що там не було строгих локдаунів і ніхто особливо дисципліну не дотримувався.

"Практично всі жителі країни мають за великим рахунком антитіла. Тому у них Омікрон сильно не розгулявся. Я вас запевняю, що знайти в Україні людей, у яких немає антитіл, досить складно, тому що всі наші локдауни мали умовний характер...

Всі, хто хотів виходити з дому, вже з коронавірусом зустрілися за великим рахунком", - вважає Комаровський.

Він підкреслив, що коронавірус в будь-якому вигляді - смертельно небезпечне захворювання для літніх людей. Тому потрібно обов'язково вакцинуватися і в деяких випадках бустерна доза вакцини важлива.