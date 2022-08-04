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Як утеплити свій будинок до зими в умовах війни: поради експерта

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Четвер 04 серпня 2022 12:01
Як утеплити свій будинок до зими в умовах війни: поради експерта Фото: Як підготувати будинок до зими (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Опалювальний сезон в Україні буде досить важким. Українців вже попередили, що там де він почнеться, температура в квартирах буде не нижче 16 градусів. Зараз в умовах війни необхідно вже готувати житло до холодів.

Поради по утепленню в ефірі телемарафону поділився виконавчий директор Вищої ради енергоаудиторів та енергоменеджерів Володимир Мамалига.

Що допоможе зігрітися в холоди

Для того, щоб пережити цю важку зиму, потрібно виконувати традиційні дії з утеплення будівель, зокрема ремонтувати системи теплопостачання та опалювальних мереж, а також заклеїти вікна.

Експерт зазначив, що в умовах війни необхідно враховувати можливість погіршення або повного припинення теплопостачання, оскільки російські військові можуть зруйнувати ТЕЦ і котельні в багатьох містах.

Намагайтеся завішувати вікно не тільки з метою світломаскування, але і з точки зору вимог безпеки.

"Це, зокрема, знизить теплові втрати через віконні отвори", - повідомив Мамалига.

Він також радить опалювати не всю квартиру, якщо є така можливість, приватний будинок, а тільки одну кімнату.

Експерт рекомендує придбати грубку для приготування їжі та опалення на дровах, дизель-генератор.

"Під ковдру перед сном класти грілки з теплою водою або звичайні пляшки зі склопластику. Якщо користуватися "буржуйками" в багатоквартирних будинках, то потрібно робити отвори в стінах або вікнах, щоб випускати дим — але до цього потрібно бути готовими", - рекомендує фахівець.

Також пам'ятайте, що більше руху допоможе вам зігрітися. А термобілизна також стане помічником у боротьбі проти холоду.

Як ми раніше писали, в Кабміні пояснили, як готуються до опалювального сезону в умовах війни.

Читайте також, поради про те, як швидко зігрітися на вулиці або вдома.

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