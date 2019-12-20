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Присипляв пасажирів: на вокзалі Києві спіймали зухвалого грабіжника (фото)

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На вокзалі Києва орудував досвідчений грабіжник

На київському залізничному вокзалі орудував нахабний грабіжник, який присипляв своїх жертв і обкрадав їх. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

За словами правоохоронців, зловмисник придумав дуже хитру схему. Він вишукував одиноких пасажирів, що очікують поїзд, заводив знайомство і пропонував випити. У спиртне непомітно підливав очні краплі, які містять психотропну речовину.

Коли жертва відключалася, він забирав особисті речі і гроші і залишав непритомного потерпілого. Дії зловмисника помітили співробітники вокзалу і звернулися в поліцію.

Зухвалим грабіжником виявився 33-річний житель Черкащини, а потерпілий - з Дніпропетровської області.

На вокзалі у Києві грабіжник присипляв жертв (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Поліція під час обшуку знайшла у затриманого барсетку з двома смартфонами, грошима, а також документами жертви пограбування. Крім того, були вилучені і направлені на експертизу два флакони очних крапель.

Зазначимо, що постраждалий чоловік отримав тяжке отруєння психотропною речовиною і був госпіталізований.

На вокзалі у Києві грабіжник присипляв жертв (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Затриманий розповів, що приїхав в столицю всього кілька днів тому "на заробітки" і нужда змусила його піти на такий відчайдушний крок. Але пізніше з'ясувалося, що в цьому році в Києві його вже затримували за зберігання наркотиків, а раніше він був судимий за крадіжки.

Варто відзначити, що поліція інкримінує грабіжникові статтю "Розбій", йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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