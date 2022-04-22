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Заспокійливі препарати небезпечні: їх потрібно пити тільки за призначенням лікаря

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П'ятниця 22 квітня 2022 22:29
Заспокійливі препарати небезпечні: їх потрібно пити тільки за призначенням лікаря Фото: заспокійливі препарати можуть бути небезпечними (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Українці через війну перебувають у сильному стресі. Хтось втратив близьких або свій будинок, хтось пережив важку евакуацію або змушений був сидіти тиждень в підвалі через обстріли. І багато хто зараз починає приймати заспокійливі препарати - щоб знову навчитися спати та перестати здригатися від кожного гучного звуку.

Однак прийом таких препаратів небезпечний і їх потрібно пити строго за призначенням лікаря і в встановлених дозах. Про це повідомляє ТСН.

Стреси, депресія, безсоння та інші наслідки страшної напруги в умовах війни призводять до того, що українці починають самостійно приймати заспокійливі препарати. Але це дуже небезпечно і більшість таких препаратів викликають швидке звикання.

Чим такі препарати небезпечні

Різні психотропні препарати можуть змінювати поведінку людини в протилежних напрямках. Деякі можуть збуджувати, деякі - загальмовувати нервову систему.

Препарати, що стимулюють ЦНС (психостимулятори, ноотропи) – протипоказані гіпертонікам, людям з психічними розладами, з істерією.

Препарати, які гальмують ЦНС (нейролептики, антидепресанти, транквілізатори, снодійне) – слід з особливою обережністю приймати водіям і саме вони викликають залежність.

Як з'являється залежність від таких препаратів

Позитивний ефект прийому перших доз препарату з нейролептиком через деякий час закінчується. Мінімальна доза діяти перестає і доводиться її збільшувати. І так може тривати довго.

Ще один варіант залежності проявляється при відміні препарату. Пацієнту стає гірше, і він знову починає приймати ліки самостійно. А від такого безконтрольного прийому можуть постраждати печінка, нирки, нервова система.

Стимулюючі нервову систему і заспокійливі препарати категорично протипоказані вагітним і дітям до трьох років.

Важливо! Тільки лікар-фахівець може призначити курс лікування такими препаратами, підібрати дозування і визначити термін їх прийому (зазвичай не більше 2-4 тижнів).

Скасування препарату також робить лікар і припиняти приймати такі ліки потрібно під суворим наглядом фахівця. Самостійно вживати такі ліки дуже небезпечно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які популярні ліки варто відправити в сміття.

А також розповідали про те, що названі аналоги життєво важливих препаратів.

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