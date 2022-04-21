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Популярні ліки, які треба викинути у смітник: чим замінити препарати

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Четвер 21 квітня 2022 11:59
Популярні ліки, які треба викинути у смітник: чим замінити препарати Фото: Лікарі назвали недвєві ліки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі популярні і загальновідомі ліки варто викинути на смітник зараз же, адже вони не працюють. Причому більшість з них можна легко замінити, без багатьох обійтися, а замість деяких краще викликати лікаря.

Про це розповіла група лікарів-блогерів, які ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.

До класів непрацюючих препаратів належать: противірусні, імуномодулятори, заспокійливі, гепатопротектори, ноотропи, "від серця", гомеопатія.

Противірусні (ліки від застуди) не працюють. А працює постільний режим, рясне тепле пиття, провітрювання, корисна їжа, жарознижувальні, ліки від болю в горлі і від закладеності носа.

Популярні ліки, які треба викинути у смітник: чим замінити препарати

Імуномодулятори не працюють. Їх можна замінити повноцінним сном (7-8 годин), збалансованим харчуванням, регулярними навантаженнями, зменшенням стресу та вакцинацією.

Популярні ліки, які треба викинути у смітник: чим замінити препарати

Замість заспокійливих зверніться до психотерапевта, поговоріть з другом, поплачтесь мамі, побігайте, погладьте кота... В складних ситуаціях зверніться до психіатра.

Популярні ліки, які треба викинути у смітник: чим замінити препарати

Ліки для серця, зниження (підвищення) тиску. Препарати на зразок корвалолу не працюють. Так ви лише витратите дорогоцінний час. Зверніться до фахівця, який розпише вам лікування.

Популярні ліки, які треба викинути у смітник: чим замінити препарати

Ноотропи не працюють.Читайте книжки, вчіть вірші, ходіть новими маршрутами, будьте фізично активними, малюйте, танцюйте, вчіть нові мови, правильно харчуйтесь.

Популярні ліки, які треба викинути у смітник: чим замінити препарати

Гепатопротектори не працюють. Не вживайте алкоголь, не майте зайвої ваги, вакцинуйтеся від гепатитів, помірно вживайте каву, збалансовано харчуйтесь.

Популярні ліки, які треба викинути у смітник: чим замінити препарати

Гомеопатію просто замініть водою. Вона не працює. Взагалі.

Популярні ліки, які треба викинути у смітник: чим замінити препарати

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