Заспокоюємо кашель без ліків: кращі перевірені засоби

Кашель лікарі називають корисною реакцією організму, оскільки це допомагає звільнити легені від мокротиння. Але напади кашлю можуть сильно дратувати та вимотувати.

Як позбутися від кашлю за допомогою перевірених народних засобів і без ліків, розповіли в матеріалі Insider.

Кашель - це природний процес, який виникає при подразненні горла або дихальних шляхів. Завдяки кашлю з організму виводиться слиз і пил.

Мед

Дія меду схоже на ефект льодяників від кашлю завдяки в'язкій консистенції. Іноді мед більш ефективний від кашлю, ніж деякі препарати.

Мед має протизапальні, антибактеріальні та антиоксидантні властивості. Він зміцнює імунітет, бореться з інфекціями та заспокоює. Його можна вживати в чистому вигляді або додавати в теплий чай. Мед не можна приймати дітям до 1 року.

Корінь імбиру

Пряний смак кореня імбиру стимулює вироблення слини та допомагає знизити сухість у роті або горлі. Імбир має антиоксидантні, протимікробні та протизапальні властивості. Він допомагає впоратися з застудою, нудотою або наслідками хімієтерапії.

Імбир можна вживати в чистому вигляді, сухий корінь імбиру, в складі настоянки. Або ж додавати його в чай разом з медом.

Подихайте паром

Вдихання пари допомагає послабити закладеність носа. Це полегшить сякання і дозволить вивільнити слиз, що скупчився в горлі. Пар зволожить хворе горло і полегшить біль. Для отримання пари просто нагрійте каструлю з водою і посидьте над каструлею, накрившись рушником. Будьте обережні - щоб не обпектися.

До речі, подібний ефект можна отримати після прийому гарячого душу. Якщо ваше житло з дуже сухим повітрям - використовуйте зволожувач повітря.

Корінь алтея

Це чудова рослинна добавка, яка заспокоює роздратовані слизові оболонки горла і рота. Коріння і листя алтея містять густу речовину. При змішуванні з водою ця речовина утворює гелеподібну структуру, яка обволікає горло як мед.

Використовуйте корінь алтея в льодяниках, у вигляді сушеного листя, чаю або настоянок.

Чебрець

Ще одна корисна трава, яка заспокоює спазми гладкої мускулатури, в тому числі й викликані кашлем. Чебрець можна комбінувати з плющем і це покращує кашель та інші симптоми гострого бронхіту.

Чебрець можна вживати у вигляді трав'яного чаю, настоянки або льодяників.

Пийте багато води

Не дарма всі лікарі рекомендують під час застуди пити багато рідини. Це допомагає уникнути зневоднення організму. Вода допомагає розріджувати слиз і дозволяє їй покинути організм через рот або ніс.