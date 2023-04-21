Удача накроет теплой волной: этим знакам Зодиака повезет в ближайшие дни

Телец

Удача ждет Тельцов в финансовых делах, особенно везти будет тем, кто работает в денежной сфере. Есть шанс заключить выгодную сделку с 21 по 23 апреля или получить прибавку в зарплате. Можете рассчитывать на помощь друзей или близких в решении каких-то важных вопросов.

Рак

Раков ждет везение в сфере работы и карьеры. Для работников в команде представится шанс проявить свои лидерские качества и показать свою ценность. В личной жизни стоит рассчитывать на поддержку семьи и близких.

Скорпион

Вам удача улыбнется в сфере личных отношений и романтики. Если вы находитесь в поиске любви, то сейчас удачное время, чтобы начать новые отношения. Если же вы уже в отношениях, то можно их переводить на новый уровень.

Водолей

Сфера искусства и творчества - станут главными в ближайшие дни. Именно там вас ждет невероятная удача. Ожидается отличное время для начала нового творческого проекта. Ваш потенциал раскроется. В личной жизни ждите приятные события и встречи.