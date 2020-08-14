Успенський піст 2020: що можна і не можна їсти в ці дні

В Успенський піст не можна їсти м'ясні і молочні продукти
З Медового Спаса 14 серпня у православних віруючих починається Успенський піст. Він триватиме протягом двох тижнів і завершиться у свято Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня.
За суворістю Успенський піст порівнюють з Пасхальним, подібні і правила харчування, а також заборони на вживання продуктів тваринного походження. Молочні, м'ясні та рибні страви в період 14-27 серпня заборонені (у конкретні дні риба дозволяється). По понеділках, середах і п'ятницях необхідно дотримуватися сухоядения. По вівторках і четвергах можна їсти гарячі страви, але без додавання олії. В суботи і неділі дозволяється вживання гарячої їжі з рослинним маслом.
Вівторок 14 серпня - день, коли дозволена гаряча їжа без олії. Цього дня також святкують Медовий Спас (Маковей), а в календарі православних свят - Походження Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього. На святковому столі можуть бути страви, приготовані з освяченого меду нового врожаю, маку. Всі страви та десерти повинні бути пісними.
Середа 15 серпня - день сухоїдіння (термічно не оброблений рослинна їжа).
Четвер 16 серпня - гарячі страви без олії.
П'ятниця 17 серпня - сухоїдіння.
Субота 18 серпня - предпразднество Преображення Господнього. У меню посту допускається вживання гарячої їжі з олією, риба, келих червоного вина.
Неділю 19 серпня - свято Яблучного Спасу та Преображення Господнє. У цей день можна їсти гарячі страви з рослинним маслом, рибу і морепродукти, трохи вина. Головне частування святкового столу - яблука і пісні страви з додаванням цих фруктів.
Понеділок 20 серпня - день сухоїдіння.
Вівторок 21 серпня - термічно-оброблені страви без олії.
Середа 22 серпня - горіхи, фрукти і овочі в сирому вигляді без масла (сухоїдіння).
Четвер, 23 серпня - гарячі страви без олії.
П'ятниця 24 серпня - сухоїдіння.
Субота 25 серпня - страви з олією, риба, допускається вино.
Неділю 26 серпня - страви з олією, риба, келих вина.
Понеділок, 27 серпня - сухоїдіння.
Вівторок, 28 серпня - свято Успіння Богородиці, обмеження поста знімаються.
Список страв і продуктів, вживання яких заборонено тим, хто постує 14 - 27 серпня:
Період посту припадає на серпень, коли фрукти і овочі - в достатку. Тому в піст не відчують нестачу вітамінів та поживних елементів. У меню Успенського посту дозволені всі види фруктів і овочів, каші. Бобові стануть відмінним джерелом білка, а горіхи і насіння - корисних жирів. Також допускається вживання грибів в будь-якому вигляді, пісний хліб, булочки, пряники.
У дні, коли дозволяється гаряча їжа, можна вибрати будь-який спосіб приготування - варіння, тушкування, запікання і навіть смаження на сковороді (масло допускається додавати по суботах і неділях).
Серед дозволених напоїв: чай, кава (без добавок), компоти, трав'яні відвари, узвари, киселі.
Проте, тим хто збирається постити, варто звернути увагу на самопочуття, наявність хвороб, і тільки після цього приймати рішення про суворість раціону. Також послаблення в пості повинні бути у дітей.
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