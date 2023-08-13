Успенский пост 2023: календарь питания, что можно и нельзя делать

С чем связан пост

Согласно церковным преданиям, Дева Мария всю свою жизнь соблюдала суровую умеренность в блюдах, но за три дня до своего успения (окончания земной жизни) вообще прекратила употреблять пищу, пила только воду.

Именно поэтому верующие возлагают на себя ограничения, следуя примеру Богородицы.

Во время Успенского поста празднуют два важных церковных праздника:

Медовый спас или Маковея, 14 августа (Происхождение честных древ животворящего Креста Господня). В храмы несут мед, мак, букетики-маковейчики на освящение.

Яблочный спас, 19 августа (Преображение Господне). В этот день традиционно освящают яблоки.

Как питаться на Успенский пост

Главное правило Успенского поста - полный отказ от животной пищи. Из рациона исключают:

мясные изделия

рыбу и морепродукты

яйца

молочные продукты

Ослабления допускаются только на Преображение Господне, 19 августа. В этот день можно есть рыбу и продукты моря, добавлять растительное масло, пить красное вино.

Меню по дням

Понедельник, среда, пятница - сухоядение: сухофрукты, овощи, фрукты, орехи, пророщенное зерно, мед. Горячая еда в эти дни запрещена.

Вторник, четверг - горячая еда без добавления растительного масла. Можно употреблять каши, печеный и вареный картофель, другие овощи, супы, печеные и тушеные грибы.

Суббота, воскресенье - горячая еда с добавлением растительного масла. Можно есть супы, печеный и вареный картофель, каши, печеные и тушеные грибы, овощи.

Помните, что пост - это не только ограничение в пище. В этот период важно позаботиться об очищении души: посещать богослужения, молиться, исповедоваться, думать о своих грехах и их искуплении.

Когда будет Успенский пост 2024

С 1 сентября 2023 ПЦУ перейдет на новоюлианский календарь. Даты праздников начнутся смещаться на 13 дней назад. Поэтому в следующем году Успенский пост продлится с 1 по 14 августа вместо 14-27 августа.

В Православной церкви отмечают, что приходы могут сами решать, по какому календарю отмечать те или иные праздники.

Кому нельзя поститься

По словам врача Ульяны Вернер, такой способ оздоровления подходит не всем, есть некоторые категории людей, которые не могут соблюдать пост или должны делать это под наблюдением врача. К этим категориям относятся:

Люди с хроническими заболеваниями

В частности, больные диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек или печени должны придерживаться определенных рекомендаций по питанию.

Дети и подростки

Они находятся в стадии роста и развития, поэтому нуждаются в достаточном количестве витаминов и питательных веществ. Пост может повлиять на их здоровье и развитие.

Беременные и кормящие женщины

Для поддержания здоровья ребенка и женщины необходимо соблюдать сбалансированный рацион, потреблять достаточное количество питательных веществ для обеспечения нормального развития плода.

Люди с расстройствами пищевого поведения

Люди, имеющие проблемы, такие как анорексия или булимия, должны избегать поста, поскольку ограничения могут усугубить их состояние.