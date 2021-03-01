Не встигла дати ім'я синові: 34-річна породілля загинула в Черкасах

У Черкасах від ускладнень після пологів загинула 34-річна жінка. Вона встигла порадіти своєму новонародженому сину і сказала, що дасть йому ім'я відразу по поверненню додому, але через кілька годин її не стало.

Олена Юшкова працювала в Корпусі Миру і її колеги вже почали збирати кошти для сім'ї загиблої. 34-річна жінка померла несподівано і її чоловік залишився один, з новонародженим малюком на руках.

Трагедія сталася 25 лютого в Черкасах. 24 лютого Олена народила здорового синочка і дуже раділа зустрічі зі своїм малюком. Вона планувала повідомити ім'я сина після повернення додому з лікарні.

З чоловіком Олексієм Олена познайомилася в бібліотеці. Пара не мислила свого життя без читання й це їх зблизило.

"Балакучий чоловік, який любив читати так само як і Олена. Він не міг залишатися осторонь і запросив її на перше побачення. На перший погляд, ця пара здавалася повною протилежністю один одному: Олена була сором'язливою і тихою, а чоловік – сповнений енергії. Але коли вони були разом, це було так, ніби їх думки синхронізувалися в ідеальному ритмі. Їм не потрібні були слова, щоб розуміти один одного. Вони підтримували один одного навіть коли були довгий час на відстані", - розповіли колеги Олени з Корпусу Миру.

Олена Юшкова та її чоловік Олексій (Фото: Facebook / Elena Yushkova)

Олена Юшкова закінчила філологічний факультет ЧНУ ім. Богдана Хмельницького і в Корпусі Миру викладала мову.

"Для багатьох з нас вона була не просто вчителем мови. Вона була чудовою подругою. Вона вміла слухати з терпінням і завжди ставила потреби інших вище своїх власних. Саме її талант в розумінні однолітків дозволив волонтерам подолати культурні та мовні бар'єри, проживаючи в Україні", - додали в Корпусі Миру.

Олексій Юшков назвав новонародженого сина Тимуром і вважає, що він дуже схожий на свою маму.