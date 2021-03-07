Посилення армії прийшло звідки не чекали: представників ЛГБТ кличуть у ЗСУ

"Запрошуємо бажаючих ЛГБТ+ людей, військових, фахівців, а також дружніх до ЛГБТ+ спільноти людей, бажаючих підписати контракт із однією з мотопіхотних частин ЗСУ. Ваша особистість, як і підрозділ, лишатимуться в таємниці. Після бойового злагодження підрозділ виконуватиме завдання безпосередньо на лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

У ВСУ уточнюють процедуру приєднання до частини.

"Завдання потребуватимуть професійних навичок та інтелектуальних здібностей - перш ніж приступити до служби кожен боєць пройде співбесіду з командиром, згодом - відповідний вишкіл та отримає державну сертифікацію. Частина штату вже відібрана, є вакантні місця", - додають в співтоваристві.

Щоб зв'язатися із частиною, можна написати в особисті повідомлення співтовариства. При цьому чекають не тільки представників ЛГБТ+, але і дружньо налаштованих до них бійців.

ЛГБТ+ частина в ЗСУ існує з 2018 року і раніше бійців набирали без залучення уваги. Зараз же в організації вирішили змінити позицію.

"Ми не планували афішувати набір і думали обмежитися своєю мережею, та у зв'язку із нахабною поведінкою тилових опонентів рівності прав людини, радикальних організацій, що маніпулюють темою участі у війні своїх окремих учасників, нападають на громадян, заперечують рівність їхніх прав та свобод, - а значить ставлять під загрозу демократію в Україні - ми вирішили вкотре заявити відкрито про свою присутність на фронті та показати, що українська армія - армія вільних людей, що стоїть на захисті Конституції, демократії, та волі кожного громадянина проти тиранії та російської окупації", - додали в повідомленні