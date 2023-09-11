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Усекновение главы Иоанна Предтечи: когда правильно отмечать этот праздник и почему

Когда правильно праздновать Усекновение главы Иоанна Предтечи (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый календарь. Соответственно, все праздники сместились и теперь отмечаются в другие даты.

О том, когда теперь правильно праздновать усекновение главы Иоанна Предтечи, объясняем в материале ниже.

Когда праздновать Усекновение главы Иоанна Предтечи

До перехода на новый церковный календарь Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечалось 11 сентября. Но уже в 2023 году этот праздник был перенесен на 29 августа и в эту дату он будет отмечаться ежегодно.

Отметим, что для приходов, не готовых к переходу на новый календарь, оставили возможность литургической жизни по юлианскому календарю до 2025 года.

При этом отметим, что большинство верующих поддержали решение церкви о переходе на новый календарь. Преимуществом они называют то, что теперь украинцы смогут праздновать Рождество, Пасху и все остальные праздники вместе с большинством христиан мира.

Что нужно об этом празднике

Этот праздник приурочен памяти о мученической смерти Иоанна Крестителя. Святой после крещения Господня попал в немилость галилейского царя Ирода. Правитель бросил в тюрьму Иоанна за то, что тот публично упрекал Ироду за развод с первой женой и незаконное взятие невестки (жены своего брата) как второй жены Иродиаду. Согласно библейским преданиям, царь приказал убить Крестителя - ему отрубили голову.

Именно поэтому в народе в этот день строго запрещено резать любые круглые продукты, чтобы не имитировать усекновение головы. Под самый большой запрет попадает капуста.

Церковь чтит Иоанна Предтечу выше всех святых, после Богоматери. В день памяти гибели святого нужно соблюдать строгий пост.

Главная молитва на Усекновение главы Иоанна Предтечи

"Святой Иоанн, предтеча и креститель Господень! О тебе говорит святой евангелист, что ты человек, посланный от Бога, чтобы дать свидетельство о свете, и чтобы все уверовали в тот истинный свет, пришедший на этот свет просветить каждого человека.

После тебя должен был он прийти, но он был прежде, чем ты, потому что он был от веков. О тебе, всехвальный пророк, свидетельствует сам Господь, когда говорит, что ты больше всех других. Пророки возвещали Христа словами, а ты указал на него рукою и говорил: "Это Агнец Божий, берущий на себя грехи мира". Аминь.

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

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