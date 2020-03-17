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Усик потрапив у скандал через російську мову

STYLERЖиття    17.03.2020 - 09:39
Усик потрапив у скандал через російську мову
Олександр Усик знову оскандалився (фото: instagram.com/usykaa)

Український боксер Олександр Усик потрапив у скандал через російську мову

Олександр Усик знову потрапив у скандал у зв'язку зі своїми висловлюваннями з приводу любові до всього російського. На цей раз українский спортсмен дав інтерв'ю американській журналістці у програмі Behind the Gloves. На питання дівчини, як же правильно вимовляти його ім'я Александр або Олександр, боксер здивував відповіддю. Зазначимо, що зрозуміти слова американки йому допомагав перекладач.

Усик спробував пояснити ведучій, що Александр - це його ім'я російською мовою, а Олександр - на українському.

"Александр. Буква "а". Олександр - це по-російськи, Олександр - по-українськи. Мені подобається Александр", - сказав боксер.

Після цього ведуча зробила комплімент українцю і сказала, що його англійська в нього не так вже й погана. Усик погодився з нею і сказав: "можливо".

Олександр Усик оскандалився через російської мови (YouTube)

Нагадаємо, наступний бій Усика заплановано на 23 травня. Його суперником буде британець Дерек Чісора.

Як ми раніше писали, нещодавно Олександр Усик різко висловився про спалах коронавіруса. Спортсмен вважає, що є серйозніші проблеми, не варто на цьому зациклюватися. Про це Усик розповів в інтерв'ю iFL TV.

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