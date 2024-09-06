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Все мечты этих знаков Зодиака сбудутся уже на днях. Карты Таро сулят им подарки от Вселенной

Каким знакам Зодиака повезет на выходных (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

До конца этой недели представители четырех знаков Зодиака поймут, что стали любимчиками удачи. Вселенная готовит для них невероятные сюрпризы.

У каких знаков Зодиака вскоре сбудутся мечты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times.

Скорпион

Карты Таро указывают на то, в ближайшие дни вам очень повезет. Вы с легкостью воплотите свои планы в жизнь. Кроме этого, в отношениях с коллегами и близкими наконец-то наступит затишье. Ждите исполнения мечты и помните о том, как важно верить в чудеса.

Рак

До конца недели вы можете оказаться в центре внимания и вам это понравится. Покоряйте новые вершины, карты Таро сулят вам невероятные сюрпризы от Вселенной. Вам повезет не только на работе, но еще и в личной жизни. Возможно, вы добьетесь желаемого и человек, который вам очень нравится, ответит взаимностью.

Водолей

Готовьтесь к неожиданным новостям. События, которые ворвутся в вашу жизнь, очень приятно удивят. Ваши мечты начнут сбываться, что станет прекрасным поводом для радости. Помимо этого, уже скоро вы сможете получить шанс разбогатеть.

Лев

Постарайтесь не торопить события. Ваши желания превратятся в реальность, однако не все сразу. Действуйте постепенно и не требуйте, чтобы Вселенная моментально исполняла ваши мечты. Она к вам благосклонна, так что вы точно не останетесь без сюрпризов.

К слову, недавно мы рассказывали, каким знакам Зодиака повезет в любви.

Кроме этого, читайте Таро-гороскоп на 6 сенября.

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