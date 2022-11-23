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"Только она для нас проблема": Жданов назвал самую опасную российскую ракету

Какие ракеты наиболее опасны для Украины (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какие ракеты наиболее опасны для Украины, потому что их сложно сбить ПВО.

Об этом специалист рассказал в интервью ТСН.

Какие ракеты сложно сбивать ПВО

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является наиболее опасным для Украины, поскольку ракеты летят с большой скоростью и трудно обезвредить ПВО.

"Только ракета "Кинжал" - является для нас проблемой. Потому что она считается гиперзвуковой. На отдельном участке траектории она развивает такую скорость. И из трех случаев ее применения, по крайней мере, так считается, что трижды они применяли, все ракеты достигли своей цели. Сбить их не удалось. Она воздушного базирования и в том участке, где мы можем ее отследить и сбить, у нее наибольшая скорость", - пояснил Жданов.

Также добавил, что не считает "Кинжал" действительно гиперзвуковой ракетой, потому как показывает практика, что это не совсем соответствует действительности.

"Ониксы" мы сбивали. Ими часто обстреливали Одессу и города на черноморском побережье. И у нас есть опыт по сбитию этой ракеты", - сообщил эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что Кулеба предложил ударить по ракетной индустрии России в новом пакете санкций.

Недавно Данилов рассказал, сколько еще массированных ударов по Украине может нанести РФ.

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