Все ахнут: чем подкармливать помидоры, чтобы плоды были рекордного веса

Подкормка после пикирования

Пикировка - это пересаживание рассады в более крупные емкости или непосредственно в открытый грунт. Этот этап определяет здоровье растения и его будущее развитие.

Важно сразу после пикировки поддержать растения азотными удобрениями, которые способствуют формированию крепкой корневой системы и активному росту листьев.

Приготовьте раствор: на ведро воды добавьте 1 столовую ложку нашатырного спирта или 10-15 граммов карбамида (мочевины). Хорошо перемешайте.

Поливайте под корень помидоры этим раствором один раз в неделю, но не чаще, чтобы избежать избытка азота, который замедляет появление плодов. Наблюдайте за растениями: если листва растет активно, а плоды появляются вовремя - вы делаете все правильно.

Подкормка после высадки в грунт народными средствами

После высадки рассады в открытый грунт рекомендуем подкормить томаты натуральными средствами для дополнительного питания.

Приготовьте настой коровяка: разведите 1 часть коровяка в 10 частях воды. Это богатый источник азота и микроэлементов.

Если коровяка нет, замените его птичьим пометом в соотношении 1:20 (1 часть помета на 20 частей воды).

Для дополнительной подкормки приготовьте настой крапивы: измельчите стебли и листья, залейте теплой водой до двух третей объема, накройте крышкой и настаивайте 14 дней.

Перед поливом растений добавьте в ведро с настоем крапивы стакан древесной золы - это обеспечит помидоры кальцием и другими полезными веществами.

Без правильной подкормки помидоры не вырастут крупными (фото: Freepik.com)

Подкормка во время цветения

На этапе закладки бутонов и цветения томатам нужны фосфор и калий - основные элементы для формирования цветков и дальнейшего плодоношения.

Приготовьте раствор суперфосфата: разведите 20 граммов удобрения на ведро воды. Или же замените его сульфатом калия - 10-15 граммов на ведро.

Альтернативный способ - дрожжевой раствор: в ведре теплой воды растворите пакетик дрожжей и 1 столовую ложку сахара, дайте настояться 2 часа.

Поливайте растения под корень этим раствором раз в 10 дней, чтобы активизировать процессы цветения и повысить урожайность.

Регулярно осматривайте растения на предмет вредителей и болезней, чтобы своевременно помочь им сохранить здоровье.

Подкормка во время плодоношения

Когда на помидорах появляются завязи плодов, растения нуждаются в кальции и калии для правильного развития плодов и улучшения их вкуса.

Приготовьте настой из древесной золы: залейте 1 стакан золы ведром воды и оставьте настаиваться на сутки.

Можно также развести 15 граммов монофосфата калия в ведре воды для быстрого усвоения растениями.

Подкармливайте помидоры такими растворами раз в две недели, чередуя органические и минеральные удобрения для поддержания баланса питательных веществ.

Помните: правильное питание на этом этапе влияет на размер, вкус и продолжительность хранения плодов.