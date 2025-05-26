Все ахнут: чем подкармливать помидоры, чтобы плоды были рекордного веса

Чтобы помидоры хорошо росли и давали вкусные, сочные плоды, необходимо обеспечить их всем необходимым питанием. Эта инструкция поможет вам понять, чем и когда подкармливать помидоры на разных этапах их развития.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие простые шаги надо выполнять, чтобы получить богатый урожай томатов.
Пикировка - это пересаживание рассады в более крупные емкости или непосредственно в открытый грунт. Этот этап определяет здоровье растения и его будущее развитие.
Важно сразу после пикировки поддержать растения азотными удобрениями, которые способствуют формированию крепкой корневой системы и активному росту листьев.
Приготовьте раствор: на ведро воды добавьте 1 столовую ложку нашатырного спирта или 10-15 граммов карбамида (мочевины). Хорошо перемешайте.
Поливайте под корень помидоры этим раствором один раз в неделю, но не чаще, чтобы избежать избытка азота, который замедляет появление плодов. Наблюдайте за растениями: если листва растет активно, а плоды появляются вовремя - вы делаете все правильно.
После высадки рассады в открытый грунт рекомендуем подкормить томаты натуральными средствами для дополнительного питания.
Приготовьте настой коровяка: разведите 1 часть коровяка в 10 частях воды. Это богатый источник азота и микроэлементов.
Если коровяка нет, замените его птичьим пометом в соотношении 1:20 (1 часть помета на 20 частей воды).
Для дополнительной подкормки приготовьте настой крапивы: измельчите стебли и листья, залейте теплой водой до двух третей объема, накройте крышкой и настаивайте 14 дней.
Перед поливом растений добавьте в ведро с настоем крапивы стакан древесной золы - это обеспечит помидоры кальцием и другими полезными веществами.
На этапе закладки бутонов и цветения томатам нужны фосфор и калий - основные элементы для формирования цветков и дальнейшего плодоношения.
Приготовьте раствор суперфосфата: разведите 20 граммов удобрения на ведро воды. Или же замените его сульфатом калия - 10-15 граммов на ведро.
Альтернативный способ - дрожжевой раствор: в ведре теплой воды растворите пакетик дрожжей и 1 столовую ложку сахара, дайте настояться 2 часа.
Поливайте растения под корень этим раствором раз в 10 дней, чтобы активизировать процессы цветения и повысить урожайность.
Регулярно осматривайте растения на предмет вредителей и болезней, чтобы своевременно помочь им сохранить здоровье.
Когда на помидорах появляются завязи плодов, растения нуждаются в кальции и калии для правильного развития плодов и улучшения их вкуса.
Приготовьте настой из древесной золы: залейте 1 стакан золы ведром воды и оставьте настаиваться на сутки.
Можно также развести 15 граммов монофосфата калия в ведре воды для быстрого усвоения растениями.
Подкармливайте помидоры такими растворами раз в две недели, чередуя органические и минеральные удобрения для поддержания баланса питательных веществ.
Помните: правильное питание на этом этапе влияет на размер, вкус и продолжительность хранения плодов.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты "Порадниця", Ogorod.ua, Moysad.com.ua.