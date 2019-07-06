Пішли непоміченими: батьки кинули дводенну дитину напризволяще в Києві

У Києві в спеціальному місці для добровільної та анонімної відмови від дітей залишили дводенне немовля. Про це розповіла кореспондент Ольга Нескородяна, передає ТСН.

Дитина важить майже три кілограми, зріст трохи більше півметра. Необхідні аналізи показали, що з дівчинкою все гаразд і шанс на нормальне життя у неї все-таки є.

Наголошується, що жінки, які наважуються відмовитися від немовляти, можуть анонімно залишити його у "вікнах життя" і піти непоміченими. Відкривається вікно, кладеться дитина. Натискається дзвіночок. Після чого дитину відразу забирають і передають лікарям.

Відсутність покарання при цьому гарантується. Породіллю ніхто не буде шукати, щоб оформити якісь документи або з'ясувати обставини. А дитина відразу потрапляє в систему опіки.

Після цього дитина отримує статус бути усиновленою. На оформлення відповідних документів іде до двох місяців. Зараз в Україні близько півтори тисячі бажаючих усиновити дитину.

У Києві батьки залишили дводенного дитини у вікні життя

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