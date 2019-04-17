Пішов з життя видатний український спортсмен

У Запоріжжі помер відомий радянський і український спортсмен Олег Зінченко. Він був багаторазовим чемпіоном України та СРСР з дзюдо і самбо. Про смерть спортсмена повідомили на офіційній сторінці Федерації дзюдо України у соціальній мережі Facebook.

Олегу Зінченко було всього 56 років. В останні роки він хворів на цукровий діабет і навіть позбувся частини лівої ноги. Також у нього були серйозні проблеми з нирками. Серце спортсмена перестало битися вранці 17 квітня в лікарні міста Запоріжжя.

Олег Зінченко прийшов у спорт в 1971 році. За роки своєї спортивної кар'єри він став майстром спорту СРСР міжнародного класу з дзюдо, майстром спорту України міжнародного класу з самбо, дворазовим чемпіоном світу серед залізничників з дзюдо, абсолютним чемпіоном світу серед військовослужбовців, чемпіоном Європи з самбо, срібним призером чемпіонатів Європи, світу та Кубку світу з самбо.

Олег Зінченко (facebook.com/UkraineJudoFederation)

На його рахунку також багато нагород і перемог на чемпіонатах світу і Європи з дзюдо і самбо у важкій і абсолютній категорії, перемога на Паризькому міжнародному турнірі з дзюдо і перемога на міжнародному турнірі з дзюдо в Тбілісі. З 1991 по 1996 рік він був абсолютним чемпіоном України з самбо.

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