Пішов з життя легендарний художник: його мультфільми знали всі діти

Відомий радянський і російський мультиплікатор Сергій Алімов помер у вівторок, 17 грудня, у віці 81 року. Про це повідомляє театр ляльок імені Образцова, в якому Алімов пропрацював головним художником 20 років.

Алімов був художником-постановником таких відомих мультфільмів, як "Канікули Боніфація", "Топтижка", "Історія одного злочину", "Людина в рамці", "Отелло-67", та інших.

Сергій Алімов (фото: instagram.com/teatrobrazcova)

Крім того, Алімов був режисером мультфільмів "Жертва стандарту" і "Вятська конячка". Його ілюстрації можна побачити в "Майстрі і Маргариті" і "Мертвих душах".

З 1953 по 1957 рік Алімов навчався в Московській середній художній школі (МСХШ), а з 1957 по 1963 рік був студентом художньо-постановочної факультету ВДІКу. Стажування проходив на студії "Загреб-фільм".

З 1962 по 1974 рік працював на кіностудії "Союзмультфільм" художником-постановником. У 1988-1991 роках Алімов був секретарем правління Спілки Художників СРСР. З 1994 року - професор ВДІКу, а з 1999 року він головний художник театру ляльок імені Образцова.

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