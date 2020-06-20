Рівень бідності зросте, зарплата знизиться: українців шокували прогнозом

Українців найближчим часом чекають нові неприємності. Рівень бідності в 2020 році може вирости з 27 до 44%, а реальна заробітна плата знизиться. Через карантин доходи будуть падати.

З урахуванням діючих цін фактичний рівень прожиткового мінімуму досяг у квітні 4948 грн. За межею бідності всі ті, хто отримує меншу суму за місяць. І таких в Україні велика безліч, передає OBOZREVATEL.

Аналітик Володимир Мазуренко пояснює, що номінальні зарплати будуть скорочуватися і в такому разі не вдасться уникнути збільшення кількості бідних в країні.

За час карантину кількість вакансій в Україні скоротилося в два рази. Правда, деякі роботодавці економлять і знімають вакансії на платних ресурсах, розміщуючи безкоштовні оголошення.

Але, незважаючи на всі "супутні" причини, головний фактор - закриття частини підприємств і обмеження роботи. Туризм, сфера гостинності, роздрібна торгівля у великих торгових центрах, транспорт - у всіх сферах кардинально зменшилося кількість вакансій, а десь взагалі перестали набирати співробітників.

Пандемія і самоізоляція призведуть до загибелі багатьох компаній. Тому людям потрібно вже зараз відходити від шоку і шукати нові можливості. А нові робочі місця доведеться створювати ініціативним підприємцям.

Експерти впевнені, коли відкриються кордони - українці одразу поїдуть на заробітки. Українські роботодавці в період кризи зарплати знижують, але європейські колеги на такий крок не підуть, адже їм потрібні сезонні робітники.

Нагадаємо, що світу загрожує тотальна бідність найближчим часом.

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